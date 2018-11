“Ouder die kind zo hard toetakelt, zal altijd een gevaar blijven”

Lieve Van Bastelaere

13 november 2018

Dat een papa zijn baby doodslaat en tien jaar later zijn dochtertje zo hard toetakelt dat ze in kritieke toestand in het ziekenhuis belandt, heeft psychiater Hans Hellebuyck nog nooit meegemaakt. “Zo’n ouder heeft een ernstig gebrek aan empathie. Hij zal altijd een gevaar blijven voor kinderen.”