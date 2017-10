'Oude uitlaat' blijkt oorlogsbom in oude brouwerij Wijnegem: arbeiders hijsen explosief zelf naar beneden mvdb

Bron: Belga 0 Google Streetview - Bing Maps In Wijnegem zijn medewerkers van bouwbedrijf Huybregts-Reynders gisteren op een 60 centimeter grote oorlogsbom gestoten tijdens afbraakwerken aan het dak van de voormalige brouwerij Ardea, die plaats moet maken voor een complex met lofts. De arbeiders legden de bom in een kuip en hesen die vervolgens voorzichtig met een kraan naar beneden, meldt het bedrijf vandaag. Ontmijningsdienst DOVO komt het oude springtuig later ophalen.

De arbeiders waren voor hun afbraakwerken aan het dak van het complex in de weer met een minigraver. Daar stootten ze op de oorlogsbom. "Eerst dachten ze dat het een auto-uitlaat was", laat het bouwbedrijf weten. "Bij nadere inspectie bleek het om een bom te gaan, nog intact en zo'n 60 centimeter groot." Ontmijningsdienst DOVO komt later het oude springtuig ophalen.

De gebouwen van de brouwerij werden tussen 1920 en 1930 opgetrokken op de site aan de Broekstraat. De brouwerij ging eind jaren 1930 failliet, waarna de motorolieproducent Ardea zich erin vestigde. Die activiteiten werden in 2006 stopgezet.

De oude site van de brouwerij wordt momenteel afgebroken voor de bouw van nieuwe twintig nieuwe lofts. De vrijstaande industriële schoorsteen wordt behouden.