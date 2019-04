"Orgaantoerisme" wordt strafbaar: 15 jaar cel mogelijk ttr

02 april 2019

13u26

Bron: belga 0 binnneland Misdrijven in het kader van orgaanhandel die in het buitenland worden gepleegd, zullen binnenkort in België kunnen worden vervolgd. De Kamercommissie Volksgezondheid heeft daarover vandaag unaniem een wetsvoorstel van Valerie Van Peel (N-VA) en Vincent Van Peteghem (CD&V) goedgekeurd. Het voorstel maakt ook de bestaande wetgeving rond orgaanhandel strenger.

Orgaanhandel is in ons land verboden. Wie een orgaan wil afstaan voor transplantatie, mag daar niet voor betaald worden. Commerciële orgaanhandel zou er immers mensen in financiële moeilijkheden kunnen toe aanzetten om organen te verkopen.

Om de strenge regels en de wachtlijsten voor orgaandonatie te omzeilen proberen sommigen om een orgaan te kopen in armere landen, waar gebrekkige regels en corruptie orgaanhandel wel mogelijk maken. Dergelijke transacties zullen binnenkort ook hier berecht kunnen worden.

Straffen

Het wetsvoorstel maakt straffen voor het illegaal wegnemen en verhandelen ook strenger, met straffen die kunnen oplopen tot 75.000 euro en een opsluiting van 10 jaar, of zelfs 150.000 euro en 15 jaar gevangenis wanneer het slachtoffer van de orgaanroof overlijdt of voor criminele bendes die organen verhandelen. "Daarnaast voegen we ook nieuwe misdrijven in die vervolgd kunnen worden. Zo wordt het nu ook strafbaar om op te treden als tussenpersoon bij deze handel, om donoren te ronselen of om reclame te maken voor commerciële orgaanhandel", legt Van Peel uit.

Er wordt ook een straf voorzien voor de ontvanger van een commercieel verhandeld orgaan. Die straf is wel lichter, omdat er rekening wordt gehouden met de dwang die ontstaat uit de medische situatie van deze mensen.