"Opslag ammoniumnitraat onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden in Antwerpse haven" ADN

05 augustus 2020

19u50

Bron: Belga 16 De productie, behandeling en opslag van ammoniumnitraat is in België streng gereglementeerd en gebeurt in de Antwerpse haven onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden. Dat zegt het Havenbedrijf na de zware explosie in de haven van Beiroet dinsdag, die veroorzaakt zou zijn door de ontploffing in een loods met ruim 2.700 ton van de chemische stof.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ammoniumnitraat wordt over de hele wereld gebruikt als kunstmeststof. Ook in de haven van Antwerpen wordt de stof frequent behandeld, zegt het Havenbedrijf woensdag.

"De productie, behandeling en opslag ervan is in België streng gereglementeerd en gebeurt in onze haven onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden.”



Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) betuigt haar medeleven aan de slachtoffers van het drama in Beiroet, maar stelt dat de situatie in de Antwerpse haven in geen geval vergelijkbaar is met de situatie in de Libanese hoofdstad. "Allereerst zijn er de strikte veiligheidsnormen en het is ondenkbaar dat een dergelijk product jarenlang zou opgeslagen blijven in een hoeveelheid die overeen komt met de overslagvolumes in Vlaanderen over een heel jaar.”

Lees ook:

IN BEELD. Zo verschrikkelijk is verwoesting na gigantische explosie in Beiroet

Wat je allemaal kan doen met ammoniumnitraat: velden bemesten, gebouwen opblazen en... ijsblokjes maken (+)

Ammoniumnitraat veroorzaakte in 1942 ook in Tessenderlo explosie met 189 doden