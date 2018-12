“Oproep van klimaatmars compleet genegeerd”: België stemt tegen duurzame energierichtlijn EU kg

04 december 2018

18u07

Bron: Belga 0 De Europese Unie moet tegen 2030 32 procent van haar energieverbruik uit hernieuwbare bronnen halen, terwijl ze dan ook 32,5 procent minder energie moet verbruiken. Dat staat in het politieke akkoord over enkele nieuwe energierichtlijnen dat vandaag formeel goedgekeurd werd door de Europese lidstaten. Dat België als een van de weinige lidstaten tegen de energie-efficiëntierichtlijn stemde, stuit op onbegrip.

De doelstellingen zijn niet nieuw. Het politieke akkoord tussen de Europese instellingen werd in juni bereikt, in november zette het parlement het licht al op groen. Vandaag volgde de goedkeuring door de Raad, bestaande uit 47 Europese landen.



Er is echter ophef ontstaan omdat België de energie-efficiëntierichtlijn niet steunt. Samen met Tsjechië stemde het als enige in de Raad tegen de tekst. Slovakije en Kroatië hebben zich onthouden.



De vier landen maakten op 26 november al bekend dat ze geen voor-stem zouden uitbrengen. Maar omdat er geen unanimiteit vereist is, is hun verzet onvoldoende om de richtlijn te kelderen.

“Slag in het gezicht”

Verschillende politici van de oppositiepartijen en andere waarnemers reageren vol onbegrip op het Belgische standpunt. "Een slag in het gezicht van alle mensen die zondag mee opstapten voor een ambitieuzer klimaatbeleid", noemt Groen-voorzitster Meyrem Almaci het, verwijzend naar de klimaatmars in Brussel.



Ook Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) heeft het over de tienduizenden deelnemers aan de mars. "Twee dagen later negeert deze regering hun oproep compleet. Bijzonder pijnlijk", schrijft ze op Twitter.

Afgelopen zondag trok de grootste klimaatmars ooit door ons land. 75.000 mensen!! Twee dagen later negeert deze regering hun oproep compleet. Bijzonder pijnlijk. #klimaat #energie https://t.co/2FFpJg5KvE pic.twitter.com/H6O29NoW3X Kathleen Van Brempt(@ kvanbrempt) link

In een mededeling hekelt Vlaams parlementslid Bruno Tobback (sp.a) dat de verschillende Belgische klimaatministers “in hun woorden klinken als Obama, maar wanneer het aankomt op daden handelen als Trump”. “Hypocriete ambitie is de overtreffende trap van géén ambitie”, zegt hij.

“Niet te verwezenlijken”

In een officiële stemverklaring zegt België dat "het ambitieuze doel van het ingediende voorstel (...) België voor een doelstelling stelt die niet op kosteneffectieve wijze te verwezenlijken is". Er wordt met name verwezen naar de vereiste jaarlijkse energiebesparingen.



"Niettemin", luidt het, "zal België constructief blijven bijdragen tot de Europese energie-efficiëntiedoelstelling.”

