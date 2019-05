"Opnieuw bewezen dat opiniepeilingen niet deugen" ses

27 mei 2019

12u39

Met opiniepeilingen kan je geen verkiezingsresultaten voorspellen, dat zegt politicoloog Johan Ackaert van UHasselt. "Kiezers van het Vlaams Belang willen niet toegeven dat ze voor die partij stemmen".

“De opiniepeilers hadden wel een beetje de richting aangegeven over winst en verlies voor sommige partijen, maar zeker de grootte van het verlies bij N-VA en de winst van Vlaams Belang hadden ze totaal niet zien aankomen. En dat verwondert mij niet”, zegt politicoloog Johan Ackaert van UHasselt.

“Opiniepeilingen deugen niet om verkiezingsresultaten te voorspellen, dat heeft onder meer te maken met een aantal technische gegevens zoals de samenstelling van de steekproef, maar ook met het feit dat kiezers van het Vlaams Belang niet willen toegeven dat ze voor die partij stemmen.”

Politiek correct in enquête, middenvinger in stemhokje

Ackaert verwijst naar de vorige “zwarte zondag” van 24 november 1991. “Toen werd de winst van het toenmalige Vlaams Blok ook niet voorspeld”, zegt professor Ackaert. Blijkbaar geven geënqueteerden niet graag toe dat ze voor die partij stemmen, het wordt gezien als politiek afwijkend gedrag en men geeft dan liever een politiek correct, een politiek wenselijk antwoord.”

Niet alleen de peilers zagen de Vlaams-nationalistische vloedgolf niet aankomen, ook de voorzitters van de andere partijen verkeken zich op het groeipotentieel van het Vlaams Belang. “Je krijgt dan de cliché-antwoorden van politici, wanneer ze geconfronteerd worden met hun verlies in de peilingen”, zeg Ackaert. “Ze zeggen dan dat ze toch goed onthaald worden bij huisbezoeken en op markten, maar ik denk niet dat kiezer bij die markt- of huisbezoeken geneigd is om zijn hart echt te luchten bij politici. Dat doen ze wel in de anonimiteit van het stemhokje, en dan krijg je een forse omhooggestoken middenvinger te zien.”

Optimistisch

Ondanks de verdeelde uitslagen ziet de politicoloog van UHasselt de toekomst niet somber tegemoet. “Bij de vorige lange regeringsonderhandelingen die meer dan 540 dagen geduurd hebben, is ons land er niet zo bekaaid afgekomen. Op sociaal-economisch vlak zijn we, ondanks de toen heersende crisis, niet in een moeras terechtgekomen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat we nu toch vrij snel een Vlaamse regering krijgen. Dat de federale dan wat langer op zich laat wachten, hoeft niet eens zo problematisch te zijn”.