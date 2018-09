"Opleggers vol halftamme everzwijnen worden avond voor jachtpartij gelost in het gebied, da's een publiek geheim" mvdb

24 september 2018

15u30

Bron: RTBF - Radio 1 20 Is de illegale invoer van buitenlandse everzwijnen voor jagers verantwoordelijk voor de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg? Een jager die enkele dagen geleden anoniem de RTBF te woord stond, heeft weet van zulke praktijken. Hij spreekt van een "publiek geheim".

Volgens de man is het al jaren gaande in de Ardennen en de Condroz (de landstreek die zich uitstrekt over de provincies Namen, Luik en Henegouwen): op de avond voor een grote jachtpartij, of soms op de dag zelf, worden opleggers met soms tot tweehonderd everzwijnen in het jachtgebied gelost. De losgelaten beesten zijn besteld door rijke jagers die hun jachtpartij drastisch willen opleuken. De buit wordt zo aanzienlijk vergroot. "Zomaar tweehonderd wilde everzwijnen schieten op twee dagen tijd, dat is praktisch onmogelijk, weet u", aldus de anonieme jager op de RTBF. Zelf heeft de jager een soortgelijk transport nooit gezien, benadrukt hij. De man is absoluut tegen zulke praktijken gekant. "Het plaatst de Belgische jachtwereld in een zeer slecht daglicht."



Sil Jansen van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek verklaarde vandaag op het Radio 1-programma Nieuwe Feiten dat deze "ingeblikte jachten" gekend zijn en soms door boswachters oogluikend worden toegestaan. De gebruikte everzwijnen zijn niet wild, maar halftam. De beesten groeien op in afgebakende gebieden in Oost-Europa (onder meer Polen) en worden vervolgens naar Frankrijk en Spanje gebracht om aan te dikken. Vanaf daar gaat het dan naar jachtgebieden waar ze gedropt worden en zo een makkelijke schietschijf vormen voor de jagers. Deze illegale praktijk wordt ook bij de fazantenjacht toegepast. Vooralsnog is niemand ooit veroordeeld voor zulke jachten.

In het zuiden van de provincie Luxemburg zijn tot nu negen besmette (en dood teruggevonden) everzwijnen aangetroffen. Dertien landen buiten de Europese Unie hebben -minstens gedeeltelijk- de invoer van Belgisch varkensvlees opgeschort. Om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest te voorkomen wil federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) 4.000 gekweekte varkens binnen een beveiligde zone van 63.000 hectare laten ruimen. De Waalse landbouwfederatie FWA vindt dit een radicale maatregel die op economisch vlak verstrekkende gevolgen heeft. Volgens de FWA zijn nog andere oplossingen mogelijk.

