#Operatietoekomst. “Met ambitieus preventiebeleid is 70% van de chronische aandoeningen te vermijden”

Ingrid De Vos

27 mei 2020

20u14

“België is wereldkampioen in het genezen van zieke mensen, maar voorkomen is goedkoper. We moeten ons systeem omgooien en meer inzetten op preventie”, pleit gezondheidseconoom Lieven Annemans in onze #operatietoekomst. Experts in het veld leggen de vinger op de wonde. “Verdubbel het preventiebudget”, klinkt het. En: “In onze opleiding zijn we gebrainwasht om niet verder te kijken dan de symptomen” .