‘Operatie Coke’: Faroek loopt voor ‘Telefacts NU’ exclusief mee met ‘Operatie Nachtwacht’ en trekt Colombiaanse jungle in Redactie

21 september 2020

12u24 1

Dinsdag reist Faroek in ‘Telefacts NU’ naar een drugslab in de jungle van Colombia. De criminaliteit en het drugsgeweld liggen hoog in het Latijns-Amerikaanse land. Maar ook in ons eigen land woedt er een bikkelharde war on drugs. Tijdens een live-operatie in Antwerpen staat Faroek aan de zijlijn en geeft hij een nooit eerder geziene kijk in de werking van operatie Nachtwacht.

‘Telefacts NU’, dinsdag 22 september om 21.45 uur bij VTM en VTM GO.