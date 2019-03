"Open Vld houdt asbestbedrijven hand boven het hoofd, ongezien politiek spel op kap van de slachtoffers” TT

18 maart 2019

08u35

Bron: Belga, Radio 1 20 N-VA beschuldigt voormalig coalitiepartner Open Vld ervan asbestbedrijven als Eternit een hand boven het hoofd te houden. Een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel raakte vorige week niet gestemd in de Commissie Sociale Zaken, volgens N-VA omdat Open Vld samen met regeringspartners MR en CD&V met opzet wegbleef zodat er onvoldoende parlementsleden aanwezig waren.

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel heeft een wetsvoorstel klaar om de vergoeding van asbestslachtoffers te hervormen. Het gaat onder meer over een aanpassing aan de verjaringstermijn, een uitbreiding van de asbestziekten die in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding, en een makkelijkere toegang tot het Asbestfonds.

Volgens N-VA was het de bedoeling om dat wetsvoorstel woensdag te stemmen in de Commissie Sociale Zaken in de Kamer, maar lukte dat niet omdat de regeringspartijen Open Vld, MR en CD&V de Commissie met opzet verlieten zodat er geen quorum meer was. Om wetsvoorstellen of -ontwerpen te kunnen stemmen, moet de meerderheid van de leden van die Commissie aanwezig zijn.



"Immoreel", zegt Van Peel. Haar wetsvoorstel zou de steun gekregen hebben van de oppositie, zei ze vanochtend in De Ochtend op Radio 1, en daarom "zorgde men ervoor dat er geen quorum meer was". Ze noemt het een "ongezien politiek spel op kap van de slachtoffers".

Eternit

Vooral Open Vld speelt een bedenkelijke rol, vindt N-VA. Van Peel noemde in De Ochtend onder meer de voorzitter van de Commissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne en bevoegd minister Maggie De Block, maar ook oud-premier Guy Verhofstadt. Zijn paarse regering zou zich volgens haar door het asbestbedrijf Eternit hebben laten beïnvloeden om ervoor te zorgen dat slachtoffers moeten kiezen tussen een vergoeding uit het Asbestfonds, of het recht om de betrokken bedrijven voor de rechtbank te dagen.

Ook werkgeversorganisatie VBO zou niet vrijuit gaan: volgens Van Peel was een vertegenwoordiger van de organisatie woensdag aanwezig in de Commissie om er te lobbyen bij de parlementsleden, ook al is dat wettelijk verboden.

Tijdens de zitting vorige week zei Van Quickenborne dat er niet gestemd zou worden omdat de bevoegde minister eerst gehoord moet worden over een aantal amendementen op het wetsvoorstel. "Over die teksten is geen consultatie geweest met de minister en dat zal eerst moeten gebeuren.”

CD&V is het daarmee eens. “Er waren nieuwe amendementen en die worden - zoals altijd - eerst besproken. Geen enkele partner kreeg hiervoor een uitnodiging”, klinkt het bij een woordvoerder. Maar volgens Van Peel houdt dat argument geen steek, omdat er eerder al hoorzittingen zijn geweest.