“Open Vld eist dat MR mee in Brusselse regering mag stappen” TT

03 juni 2019

16u06

De Brusselse liberalen Guy Vanhengel en Sven Gatz, die vorige week al een akkoord sloten met de groenen en socialisten voor een Brusselse regering langs Nederlandstalige kant, moeten "temporiseren". De partijtop maakte de twee vanmorgen duidelijk dat de MR absoluut mee aan boord moet, schrijft De Tijd.

In Brussel kwam Groen als grootste Nederlandstalige partij uit de stembusgang. De partij heeft vier van de 17 zitjes en besliste vrijdag al in zee te gaan met de liberalen en het project One.Brussels van sp.a-minister Pascal Smet. Die hebben elk drie zetels. CD&V, N-VA en Vlaams Belang vielen uit de boot, voor de christendemocraten was dat zelfs de eerste keer ooit in Brussel.

De Brusselse regeringsvorming verloopt ietwat apart van de andere coalitie-onderhandelingen. Er moet zowel bij de Franstaligen als de Nederlandstaligen een meerderheid zijn, en in principe onderhandelen beide taalgroepen volledig los van elkaar. Over wie er aan tafel zit, heeft de andere taalgroep eigenlijk niets te zeggen.

Toch zou Open Vld nu de druk willen opvoeren op de Franstaligen, waar de PS als grootste partij aan zet is en Ecolo dankzij fikse winst de tweede partij werd. De Vlaamse liberalen zijn beducht dat ze nu al worden meegetrokken in een linkse Brusselse regering, wat mogelijk voor problemen kan zorgen op Vlaams en federaal vlak. Daarom heeft de partijtop Guy Vanhengel en Sven Gatz nu de opdracht gegeven tijd te rekken en de boodschap te geven dat het “samen uit, samen thuis is”. Met andere woorden: met de MR, of helemaal niet.

De MR zit al vijftien jaar in de oppositie in Brussel, maar hoopt daar nu verandering in te kunnen brengen. De partij is in Brussel en Wallonië niet absoluut nodig voor een meerderheid, maar hoopt toch in zo veel mogelijk regeringen te geraken.