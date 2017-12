“Op sterfbed band herstellen met ex is geen uitzondering” Celien Moors

15u37 1 GH - twitter Gert Huysmans. Dat mensen op hun sterfbed nog trouwen met hun partner, is verre van een uitzondering. Dat ze huwen met een ex, om praktische en emotionele redenen zoals de intussen overleden acteur Marc Van Eeghem, dan weer wel. “Al komt het frequent voor dat exen aan een sterfbed opnieuw de weg naar elkaar vinden”, klinkt het bij palliatief arts Gert Huysmans. “Het feit dat er een levenseinde in zicht is, maakt een herstel 'haalbaar'”.

Acht jaar geleden besloten acteur Marc Van Eeghem, vorige week overleden aan de gevolgen van prostaatkanker, en zijn toenmalige partner Kristel Dotremont uit elkaar te gaan. Kristel is de moeder van zijn twee kinderen, maar tot een huwelijk kwam het nooit. Tot ze een paar weken voor Van Eeghems dood, toen hij nog in de veronderstelling was een aantal maanden te leven, toch besloten te trouwen. Niet alleen uit praktische overwegingen, zoals erfeniskwesties, maar even goed om emotionele en symbolische redenen. “We hebben altijd een goede band gehad, en voor de kinderen was het belangrijk dat hun ouders symbolisch weer bij elkaar waren, dat we eindelijk weer een gezin waren”, waren Van Eeghems woorden aan 'Humo'.

