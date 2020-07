“Op openbaar vervoer zijn mensen het al gewoon, dus waarom niet in de winkel?” mvdb

10 juli 2020

09u21

Bron: VRT - Belga 0 MONDMASKERPLICHT Vanaf zaterdag zijn mondmaskers verplicht in alle winkels in ons land, dat heeft het Overlegcomité - met vertegenwoordigers uit de federale, Vlaamse, Franstalige en Duitstalige regering - gisteravond iets voor 22 uur bekend. Kristel Van Damme van ACV Puls reageert erg tevreden, verklaarde ze in De Ochtend op Radio 1. De christelijke bediendebond was al vanaf het begin vragende partij voor een verplichting. De vakbondsvrouw verwacht morgen weinig problemen.



Officiële teksten over de mondmaskerplicht heeft ze nog niet zien passeren. Ze verwacht dat veel winkeliers of uitbaters van supermarkten vandaag een overlegmoment inplannen met hun personeel over de nieuwe werkwijze.



Zullen handelaars niet moeten optreden als politieagent? “Ik denk het niet. Winkelpersoneel of veiligheidsagenten hebben in de afgelopen maanden al de gewoonte gehanteerd om klanten aan te spreken aan de ingang. Bij te veel volk binnen vroegen ze hen even te wachten. Ook wezen ze de mensen er op de ontsmettingsgel te gebruiken. Ik zie echt geen verschil. Reizigers op het openbare vervoer zijn het al gewend om mondmaskers te dragen, dus waarom niet in de winkel?” “Het wordt morgen wel even wennen, dat geef ik toe, maar ik denk dat het vanaf volgende week wel zal loslopen.”



“Ik hoop echt dat de mensen niet moeilijk doen en zeker niet onze werknemers (verbaal of zelfs fysiek) aanvallen.” Enkele supermarkten schroefden in de afgelopen weken de inzet van veiligheidsagenten terug. Van Damme denkt dat deze vanaf morgen opnieuw zullen postvatten.

In een eerste reactie gisteravond noemde Van Damme de mondmaskerplicht “een klinkende overwinning.” “We hebben vanaf dag één gepleit voor mondmaskers om de veiligheid van het winkelpersoneel én alle klanten te vergroten.”

Van Damme wees erop dat uit een enquête al bleek dat het winkelpersoneel een verplichting wilde. “Dat ACV Puls nu aan de juiste kant van de geschiedenis staat, samen met de virologen, artsen én nu ook de overheid, is dan ook een klinkende overwinning”, luidde het. “Zolang dit virus niet verslagen is, moeten we blijven inzetten op de veiligheid van iedereen. We willen allemaal een tweede golf vermijden.”

