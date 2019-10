“Op geen enkel ogenblik heeft die twitteraar mee aan tafel gezeten”: eerste gekibbel is al een feit SVM

01 oktober 2019

23u50 0 De Vlaamse regering is nog niet eens officieel van start gegaan, maar het eerste gekibbel is wel al een feit. In de speech voor de finale stemming probeerde Wouter Beke de laatste twijfelaars te overtuigen. Hij mikte zijn pijlen daarvoor op Theo Francken.

“Ik kan geloven dat er heel wat mensen zeggen dat Francken zit te tweeten terwijl wij aan het onderhandelen zijn. Maar ik neem Hilde (Crevits; nvdr) als getuige: op geen enkel ogenblik heeft die twitteraar aan de centrale onderhandelingstafel gezeten. Het is niet omdat je tweet dat je mee onderhandelt.”

Scherpe woorden die bij Francken in het verkeerde keelgat geschoten zijn. “In slotspeech afgeven op collega-onderhandelaar. Wekenlang constructief onderhandeld over inburgering en onderwijs. Waarom is dat nodig? Begrijp ik niet goed”, schrijft hij op Twitter.

In slotspeech afgeven op collega-onderhandelaar. Wekenlang constructief onderhandeld over inburgering en onderwijs. Waarom is dat nodig? Begrijp ik niet goed. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

