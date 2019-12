“Oosterweel niet klaar in 2025, maar in 2030" SVM

04 december 2019

08u20

Bron: Belga 0 De werken aan de Oosterweelverbinding zullen niet afgelopen zijn in 2025, maar pas in 2030. Dat meldt het Rekenhof en bevestigt projectbeheerder Lantis. De ramingen bleken veel te optimistisch en dus zal ook het fileleed langer duren, schrijft ‘De Tijd’.

Volgens de huidige planning zijn de werken op rechteroever mogelijk pas jaren later klaar, meldt het Rekenhof in een rapport over de Vlaamse begroting. De werken zijn dit jaar begonnen op linkeroever, maar op rechteroever gaat de schop ten vroegste in 2021 de grond in. Pas in 2020 zijn de bouwaanvragen klaar. De werken zullen meteen ook dubbel zo lang duren als gepland. De sluiting van de Antwerpse ring wordt dan alles samen een project van liefst 28 jaar.

De reden voor de vertraging is dat de ramingen voor de werken veel te optimistisch waren en de werken complexer zijn dan eerst gedacht, is bij Lantis te horen. De plannen zijn bijgestuurd na het akkoord dat intendant Alexander D'Hooghe twee jaar geleden sloot over een scheiding van het haven- en doorgaand verkeer en de overkapping van de ring. De nieuwe Scheldetunnel in noordelijke richting zou nu klaar zijn in 2027 en vanaf dan zou er voor het verkeer al beterschap zijn, klinkt het wel.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zegt dat er eigenlijk geen vertraging zit op de grote projecten van het Oosterweeltraject zelf. Ze bevestigt wel dat de leefbaarheidsprojecten en de overkapping pas helemaal klaar zijn tegen 2030.