"Oorlogssituatie dwingt ons ons vakgebied te verlaten, maar artsen-specialisten zullen de strijd winnen” SVM

19 maart 2020

13u20

Bron: Belga 2 Het hoogtepunt van de coronacrisis moet nog komen, maar de artsen-specialisten zijn er klaar voor. "De Franse president Emmanuel Macron heeft de oorlog verklaard, maar het zijn de artsen en vooral de artsen-specialisten die de strijd zullen winnen", zegt Jean-Luc Demeere als voorzitter van het Verbond der Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS).

De ziekenhuizen worden getransformeerd tot crisiscentra en het Ziekenhuisnoodplan is geactiveerd. Raadplegingen worden afgeschaft, behalve voor sommige patiënten die kritiek zijn of continue zorg nodig hebben. Denk maar aan oncologiepatiënten of mensen met zeldzame of chronische ziekten. De geplande operaties worden opgeschort.

"De arts-specialist is een arts die gekozen heeft om expert te worden in een bepaald domein van de geneeskunde. Hij of zij heeft een plaats in het ziekenhuis of buiten het ziekenhuis, maar in crisisperiodes overstijgt zijn functie in het ziekenhuis zijn vakgebied. We moeten realistisch zijn, de catastrofe van de Covid-19-besmetting richt de activiteiten van de ziekenhuizen op luchtwegaandoeningen, spoedgevallen en intensieve zorg. We kunnen een snelle verzadiging van ons zorgaanbod verwachten. We moeten er ons rekenschap van geven dat er specialisten ziek zullen worden en helaas zullen er ook overlijdens te betreuren vallen", zegt Demeere.

“Applaus deed deugd”

Maar de specialist is en blijft een arts. "De oorlogssituatie zal ons dwingen ons vakgebied te verlaten of -beter nog- ons zorgdomein uit te breiden. We zullen onze competenties moeten bijsturen en inzetten in een nieuwe 'strategie' van de ziekenhuiszorg. Wij zijn artsen en hebben ervoor gekozen om deze verantwoordelijkheid op ons te nemen."

Het hoogtepunt van de crisis moet volgens hem nog komen. "De artsen-specialisten zijn klaar om die het hoofd te bieden. Ze organiseren zich en verruimen en heroriënteren hun expertisedomein, want het zijn artsen. Ik ben ervan overtuigd dat ze trots zijn dat ze dat zijn. Ze zijn gepassioneerd en beseffen hun opdracht ten bate van de volksgezondheid. De bevolking is zich daarvan bewust. Het applaus van gisteravond deed deugd. We zullen de strijd winnen."

Lees ook: Belgische ziekenhuizen kunnen crisis nog aan, “maar als trend zo doorgaat, krijgen we het moeilijk”