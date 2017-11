"Ook zonder Francken was het evident dat Puigdemont naar België zou komen" EB

21u45

Bron: vrt 1 vrt Paul Bekaert, advocaat van de afgezette Catalaanse minister-president Puigdemont, vanavond in 'De Afspraak' op Canvas. De stelling van N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat Carles Puigdemont in België asiel kon aanvragen, heeft geen invloed gehad op de beslissing van de afgezette Catalaanse minister-president om naar ons land te komen. Dat zegt zijn advocaat Paul Bekaert in 'De afspraak' op de openbare omroep vrt.

"Die uitspraak van Francken heeft geen rol gespeeld", zegt Bekaert. "Het volstond voor Puigdemont om zijn advocaat in Barcelona te vragen waar hij asiel kon aanvragen. Ik denk dat Brussel voor de hand lag. Als hij naar Spanje terugkeert, stopt Madrid hem achter de tralies en kan hij niks meer doen. Nu kan hij tenminste nog vrijuit spreken, als is het vanuit Brussel", aldus Bekaert in het praatprogramma van Lieven Van Gils.

Niettegenstaande het feit dat Puigdemont vanavond zijn "vrienden van de N-VA" bedankte tijdens een toespraak voor 200 Catalaanse burgemeesters in de Brusselse Bozar, heeft hij volgens Bekaert geen formele contacten met de partij van voorzitter Bart De Wever. "Alle contact met de buitenwereld verloopt via mij. Misschien gebeurt het informeel, maar ik heb in elk geval nog niet gemerkt dat parlementsleden van de N-VA hem hulp hebben geboden."

"We hebben geen steun nodig van de Belgische politiek", aldus Bekaert. "Het is de rechter die over zijn lot beslist. Als hij zijn overlevering beveelt, kan geen enkele politicus dat tegenhouden. Hier geldt de scheiding van machten."

Bekaert denkt niet dat in Spanje rechtstreeks telefoonlijnen liggen tussen het gerecht en de politiek. "Wel zitten veel rechters op dezelfde lijn van veel rechtse politici. Ze delen dezelfde mentaliteit van het ene en onverdeelbare Spanje."

