"Ook Tom Meeuws onderhoudt nauwe banden met Antwerpse bouwsector" Sp.a-voorzitter Meeuws: "Ik zie het probleem niet" AJA

13u16

Bron: Nieuwsblad 0 BELGA De Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws heeft als zelfstandig consulent goede contacten met projectontwikkelaars, zo luidt het nu in N-VA-kringen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Meeuws laakte vrijdag in een opiniestuk in De Morgen de “immocratie” in de Scheldestad aan.

In N-VA-kringen begon er zaterdag informatie te circuleren over de professionele banden van de Antwerpse sp.a-voorzitter met de vastgoedsector. Hij is zelfs al eens samen met de geviseerde Erik Van der Paal van Land Invest group gaan tafelen in het sterrenrestaurant 't Fornuis.

Meeuws is al enkele jaren zelfstandig consulent. Hij ontkent niet dat hij professionele contacten heeft met de Antwerpse bouwsector. "Ik zie het probleem niet. Ik bekleed momenteel geen politiek mandaat.", reageert de Antwerpse sp.a-voorzitter in het Nieuwsblad. "Als consulent probeer ik projectontwikkelaars te overtuigen om laadinfrastructuur voor elektrische wagens te installeren in de ondergrondse parkeergarages van de appartementsblokken die ze bouwen. Maar ik ga niet naar hun feestjes."

Is Meeuws dan wel de juiste man om, namens de oppositie, het Antwerps stadsbestuur aan te vallen? De sp.a-politicus vindt alvast van wel. "Ik hoop dat het niet verboden is om als zelfstandige je werk te doen in de periode voor je eventueel een mandaat bekleedt."

Vlijmscherpe aanval op Antwerps stadsbestuur

"Wie in Antwerpen de stedenbouwkundige voorschriften aan zijn laars wil lappen, klopt maar beter aan bij het stadsbestuur", schreef de Antwerpse sp.a-voorzitter vrijdag in een opiniestuk in De Morgen. "Afwijkende bouwhoogtes of voluptueuze bouwvolumes, flagrant in strijd met goede ruimtelijke ordening? Dat kan in een rechtstreekse onderhandeling met de schepen worden geregeld. "

Tijdens de presentatie van de visienota van stadsbouwmeester Christian Rapp was Antwerps burgemeester Bart De Wever "erg verdrietig" en "kwaad" en hij haalde zwaar uit naar de criticasters, die hem aanvielen over zijn banden met de bouwpromotoren zoals Land Invest en de deals die hij als stadsbestuur zou sluiten bij grote stadsontwikkelingsprojecten. "Daar zijn mensen bij die bewust liegen."