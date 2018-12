“Ook in België nog werk aan de winkel op vlak van mensenrechten” kv

10 december 2018

02u37

Bron: Belga 0 Ook België heeft in 2018 belangrijke steken laten vallen als het om het respecteren van de mensenrechten ging. Dat zegt Amnesty International, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De mensenrechtenorganisatie verwijst onder meer naar de wapenleveringen aan Saoedi-Arabië en het gekibbel van de regering over het VN-migratiepact.

"In 2018 toonde ons land zich duidelijk bezorgd over de aanval op mensenrechten in bijvoorbeeld Polen, Burundi of Jemen. België en minister Reynders in het bijzonder streven ook naar de invoering van een soort periodieke evaluatie van de staat van de rechtsstaat binnen de EU, wat zeker positief kan zijn", zegt directeur van Amnesty International Vlaanderen Wies De Graeve. "Maar tegelijk gingen wapenleveringen aan Saoedi-Arabië onverminderd door. Ook het politiek gekrakeel rond het VN-Migratiepact is bijzonder pijnlijk. Dit Global Compact is een belangrijke stap vooruit in de uitwerking van een internationaal kader over migratie."

Daarnaast is ons land opnieuw begonnen met het opsluiten van kinderen in het kader van uitwijzingen, en moeten asielzoekers op straat slapen door de limiet op het aantal asielaanvragen per dag. En ook de opschorting van het engagement voor hervestiging van kwetsbare vluchtelingen is betreurenswaardig.

België mensenrechtenkampioen op Veiligheidsraad?

België heeft vanaf volgend jaar voor twee jaar een zitje in de VN-Veiligheidsraad. "Wij verwachten dat België zich internationaal een mensenrechtenkampioen toont. Ons land moet het zitje in de Veiligheidsraad aanwenden om mensenrechten hoog op de internationale agenda te zetten en de aanvallen op het mensenrechtenkader te stoppen." zegt De Graeve. "België moet zich bijvoorbeeld engageren om de aanzwellende vrouwenrechtenbeweging te ondersteunen door activistes beter te beschermen en een forum te geven."

Daarnaast moet België voor eigen deur vegen: "stop bijvoorbeeld de wapenleveringen aan de door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen. Sluit niet langer kinderen op in Steenokkerzeel met het oog op uitwijzing. En maak eindelijk werk van een gevangenissysteem dat voldoet aan de basisrechten van gedetineerden", besluit De Graeve.