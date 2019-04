“Ook echtgenote en dochter van burgemeester Neufchâteau zijn verdachten in zaak rond verkiezingsfraude” kg

01 april 2019

20u00

Bron: Belga 0 De echtgenote en de dochter van Dimitri Fourny, de cdH-burgemeester van Neufchâteau die verdacht wordt van verkiezingsfraude, zijn in hetzelfde dossier in verdenking gesteld. Dat zegt de RTBF. Het parket van Luxemburg wil op dit moment geen commentaar kwijt.

Dimitri Fourny is samen met twintig anderen in verdenking gesteld in een dossier van verkiezingsfraude. De betrokkenen zouden gesjoemeld hebben met volmachten voor rusthuisbewoners, om zo stemmen te ronselen voor de lijst van Fourny, 'Agir Ensemble'.



Ook de echtgenote en de dochter van Fourny zouden in verdenking gesteld zijn, meldt de RTBF. Het parket van Luxemburg reageert daar voorlopig niet op.

Kopstuk

Volgens de Franstalige openbare omroep beschouwt het gerecht Dimitri Fourny als kopstuk in de affaire. Hij zou samen met de directrice van het betrokken rusthuis alles geregeld hebben.



Fourny zelf ontkent elke betrokkenheid. Hij legde zijn functie als fractieleider voor cdH in het Waals parlement wel neer. Hij gaf ook zijn eerste plaats op de Waalse lijst voor de provincie Luxemburg op.