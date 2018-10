"Ook België doelwit van Russische hackers" IB

05 oktober 2018

05u23

Bron: Belga 0 De Russische hackers die in Den Haag hebben geprobeerd om gegevens te stelen bij de ­Internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens hebben waarschijnlijk ook in ons land toegeslagen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Het federaal parket onderzoekt een incident uit 2014, toen hackers inbraken bij de FOD Buitenlandse Zaken. Bij deze inbraak zou een vertrouwelijk diplomatiek rapport over Oekraïne zijn onderschept.

De hackers maakten, net als bij het incident in Nederland, deel uit van een militair team met de naam APT 28. Die groep was in de VS betrokken bij de diefstal van mails van de Democratische Partij, in een poging de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Het onderzoek van het parket loopt nog altijd, tot op vandaag is hiervoor niemand in verdenking gesteld.