Onze redactrice ging ‘runshoppen’ op de Meir: “In één boetiek stapte de verkoopster zelfs meter naar achteren telkens klant betaalde”

Nadine Van Der Linden

11 mei 2020

20u53

1

Het nieuwe shoppen is gearriveerd. Dat heet: bij elke ingang een klodder antibacteriële gel tussen je handen en vervolgens winkelen langs pijlen, met een bieper. Zoete winkelparfums die vervangen zijn door Dettol en traag rijdende combi’s langs de etalage. Maar ook: klanten die er wel zin in hadden en personeel dat zich manmoedig aanpast aan de Covid-19-realiteit. Verslag van een ommetje langs de Meir. “Het pashokje is ontsmet, mevrouw.”