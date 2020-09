Exclusief voor abonnees

“Onze over-over-overgrootvader was de Henry Ford van de chocolade”: familie neemt merk Meurisse weer in handen

Steven Swinnen

29 september 2020

05u00

Meurisse, opgericht in 1845 en het oudste Belgische chocoladebedrijf, leek veroordeeld tot nostalgische familieverhalen met een vals slotakkoord. De familie verkocht het merk in de jaren 70 en het bestofte al decennia in het archief van een multinational. Tot broers Henry (35) en Clement (33) besloten om het levenswerk van hun over-over-overgrootvader Adolphe nieuw leven in te blazen.