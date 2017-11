"Onze job? Dat nummer telkens een naam laten worden” Ken Standaert

05u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jan De Meuleneir- Photo News Eddy De Valck en Christiaan Decobecq. Disaster Victim Identification Team Belgium. 30 jaar geleden opgericht en voor het eerst in actie bij de scheepsramp met The Herald of Free Enterprise, vandaag wereldvermaard en pleitbezorger voor een betere Europese samenwerking in hun vakgebied: slachtoffers identificeren. “Een tsunami met duizenden doden of één slachtoffer in eigen land, ons werk blijft hetzelfde want elk nummer moet een naam worden,” vertellen DVI-baas Christian Decobecq (59) en ervaren tandexpert Eddy De Valck (64).

To speak for the dead, to protect the living. Hun slagzin vat samen wat het gemengde team van politiepersoneel en externe experts intussen al 30 jaar doet. “Op een wetenschappelijke manier slachtoffers opsporen, identificeren en hen teruggeven aan de nabestaanden maar tegelijkertijd ook het gerechtelijk onderzoek verder helpen”, vertelt politiecommissaris en DVI-hoofd Christian Decobecq.

Om die klus elk jaar zo’n 160 keer te klaren, rekent de federale politie op kennis van buitenaf, zoals die van forensische tandartsen als oudgediende Eddy De Valck. “Wie sluitende zekerheid wil over een identiteit heeft slechts drie zaken om op terug te vallen”, vertelt De Valck. “Vingerafdrukken, het gebit en het DNA.”

De noodzaak voor zo’n wetenschappelijke benadering werd in juli 1978 pijnlijk duidelijk na het drama van Los Alfaques, een populaire camping in Alcanar aan de Spaanse Costa Dorada. Een truck gevuld met bijna 25 ton propeen crashte op de autoweg bij het kampeerterrein waarna een explosie en een uitgestrekte vlammenzee het leven kostte aan 217 toeristen. “Omdat er 36 Belgische slachtoffers vielen, werd toen inderhaast een team van onze politiemensen en wetenschappers ter plaatse gestuurd," weet De Valck. “Die identificatie van zwaar verbrande mensen - nog in zwembroek soms - verliep moeizaam, maar toonde wel het belang van externe experten aan als aanvulling op het politiewerk. Begin 1987, een goeie acht jaar later, kwam een structurele oplossing in de vorm van het DVI-team binnen de rijkswacht.”

Bij de ramp van Los Alfaques in Spanje stierven 217 mensen in de vlammenzee. Onder hen ook 36 Belgen.

Dubbele checklist

Amper 10 weken daarna kregen ze hun eerste - en meteen één van hun zwaarste - opdracht met het kapseizen van een ferryboot voor de kust van Zeebrugge. “Door de ramp met The Herald of Free Enterprise werd duidelijk dat ons multidisciplinair team echt nodig was”, vertelt Decobecq. “193 mensen stierven in het koude zeewater. Samen met het Britse DVI-team, onze eerste internationale partner, was het onze taak die slachtoffers terug te geven aan hun familie.”

Hun werk gebeurde aanvankelijk nog in de luwte, maar toen vanaf 1994 en 1995 de rampen elkaar opvolgden, raakte het DVI-team ook bekend bij het grote publiek. “Eerst was er de befaamde Switelbrand in Antwerpen en daarna volgde onze eerste buitenlandse opdracht met het Taromvliegtuig in Roemenië,” herinnert De Valck zich nog. “Na 3 dagen hebben wij toen het hele identificatieonderzoek op vraag van de Roemeense autoriteiten overgenomen. Omdat ze zagen hoe methodisch wij het allemaal aanpakten.”

Overdag was het Belgische team aan de slag op de crashsite en in het mortuarium, ’s avonds vanuit de ambassadegebouwen. “Om de nodige gegevens te verzamelen over de slachtoffers moesten we - aangezien gsm’s, internet en e-mail nog niet voor handen waren - van daaruit bellen naar artsen en families in hun thuislanden,” vertelt Decobecq. Want telkens het DVI-team een identificatieonderzoek voert, hanteert het een dubbele checklist opgesteld door Interpol.

Photonews Bij de ramp met het Taromvliegtuig in Roemenië in 1995 kwamen 60 mensen om. 33 van hen waren Belgen.

Een post-mortemteam onderzoekt het stoffelijke overschot terwijl het ante mortem-team op zoek gaat naar gegevens over een potentieel slachtoffer via familie, artsen en tandartsen. “Door de jaren heen zijn de Interpolformulieren alleen nog maar verder verfijnd op basis van situaties waar wij en buitenlandse collega’s op het terrein mee geconfronteerd werden,” aldus Decobecq. “Om tot een sluitende identificatie te komen, moeten ante mortem en post mortem overeenkomen. Pas dan zullen we de familie inlichten, ook al beseffen we maar al te goed dat elke minuut dat zij wachten op nieuws als een eeuwigheid aanvoelt.”

Photonews De Switelbrand in Antwerpen eiste vijftien mensenlevens.

Werkpaarden

De grootste ramp waarbij het Belgische DVI-team in actie kwam, was de tsunami in het gebied rond de Indische Oceaan op tweede kerstdag 2004. “Iets van die omvang hadden we nog nooit meegemaakt,” zegt Decobecq. “Maar hoeveel slachtoffers er ook waren, ons team ging er tegenaan. Met het vaste protocol zoals altijd. Want in essentie blijft ons werk altijd hetzelfde ongeacht het aantal slachtoffers. Het nummer moet een naam worden.”

Het DIV-team kreeg er in Thailand de bijnaam “The Belgian Workhorses”. “Na de verschillende buitenlandse opdrachten en dankzij de ervaring van in eigen land bij elke gerechtelijk onderzoek ook de moeilijke identificaties af te handelen, hadden we een zekere reputatie opgebouwd bij de buitenlandse collega’s”, vertelt De Valck. “Flexibel, kennis van zaken en harde werkers. Daardoor konden onze mensen ook vlekkeloos meedraaien in een buitenlands team waar ze iemand tekort kwamen. Iedereen wou met het Belgische DVI-team samenwerken.”

Photonews Onder de slachtoffers van de tsunami van 26/12/2004 waren ook 10 Belgen.

Die uitgebreide kennis en ervaring werd vorig jaar in maart opnieuw getest in eigen land bij de gruwelijke aanslagen in Zaventem en Brussel. “De moeilijkheid die dag was het feit dat er op twee plekken tegelijk gewerkt moest worden en ook dat alle communicatie de eerste uren wegviel omdat het gsm-netwerk overbelast was,” aldus Decobecq. “Daardoor konden de eerste teams op het terrein niet direct terugkoppelen om te bespreken wat de komende uren en dagen nodig zou zijn.”

Maar amper 7 dagen later waren alle slachtoffers geïdentificeerd, net als meer dan 2.800 anderen de afgelopen drie decennia. “Zonder ooit één vergissing te maken,” stelt De Valck. “Daar mogen we trots op zijn. Want als je één verkeerde identificatie hebt, heb je minstens twee slachtoffers maar mogelijk zelfs meerdere foutief geïdentificeerd en zit er dus iets structureel verkeerd in je manier van werken. Bovendien is dat het ergste wat je een familie kan laten meemaken.”

Engel des doods

Decobecq knikt. “Voor mij is dat contact met de nabestaanden het moeilijkste aspect aan de job. Het leed van die families, de gesprekken die je moet voeren om informatie in te winnen om je ante mortemfiche in te vullen. Je mag niet koud zijn, maar ook niet meehuilen en tegelijk moeten ze voelen dat je er voor hen bent. Op zo’n ogenblik word ik net als een spons, krijg ik ook al die gevoelens binnen. Hoe slachtoffers eruitzien onthou je niet, maar hun families wel.”

Zo zal Decobecq nooit een specifiek verkeersongeval in Doornik vergeten. “Omdat de neef van die verkeersslachtoffers me de engel des doods noemde,” zucht hij. “Want ik was nu eenmaal diegene die het slechte nieuws gemeld had over de ‘geslaagde’ identificatie. Gelukkig kunnen wij terecht bij professionals om over dergelijke gevoelens te praten en hebben we als groep altijd momenten ingebouwd waar we onder elkaar ons hart kunnen luchten.”

ASSOCIATED PRESS De Herald of Free Enterprise van rederij Townsend Thoresen kapseisde op 6 maart 1987. 193 mensen kwamen om.

Iets wat in het begin van het DVI-team niet het geval was. “Na The Herald of Free Enterprise heb ik een jaar slecht geslapen omdat ik altijd die beelden terugzag en er tegen niemand een woord over wou of kon zeggen”, bekent De Valck. “Maar tijdens een congres met collega’s werd ik gevraagd om het over mijn wetenschappelijk werk daar te hebben. Dat lukte wel en pas daarna kon ik het allemaal van me af zetten.”

Zelfs na al die jaren geeft elke identificatie de tandexpert nog steeds een dubbel gevoel. “Aan de ene kant besef je de vergankelijkheid van ons bestaan door die slachtoffers,” vertelt De Valck. "Iemand zit na een leuke reis in een vliegtuig, stort plots neer en sterft. Het kan zo snel voorbij zijn en daar sta je telkens opnieuw bij stil. Aan de andere kant geeft een identificatie een euforische voldoening, zeker wanneer het moeilijk was.” Decobecq vult aan: “Dat komt door de duidelijkheid die wij families geven. Zo kunnen zij zonder dat er enige twijfel bestaat aan het rouwproces beginnen en dat is de grootste verdienste van onze opdracht.”

Netwerken en databanken

In de toekomst zien zowel Decobecq als De Valck verschillende manieren om het DVI-werk nog efficiënter ter organiseren. “Een overkoepelend orgaan voor de verschillende DVI’s binnen Europa zou ons nog performanter kunnen maken om bijvoorbeeld één coördinatiepunt in Europa en één centraal coördinatiepunt in het rampgebied te hebben bij rampen waar verschillende Europese landen heengaan," stelt Decobecq.

“Momenteel wordt gewerkt aan een Europees netwerk voor DVI-experten waardoor over enkele jaren ook het inzetten van gecombineerde teams van verschillende nationaliteiten misschien mogelijk wordt. Daarnaast zou iedereen gebaat zijn bij een Europees uitleenverdrag waarbij de gespecialiseerde toestellen die elk land afzonderlijk heeft voor hun DVI-team, ter beschikking kunnen staan van de andere landen. Mechanismen die allemaal ten goede komen van de nabestaanden bij rampen en uiteindelijk ook het kostenplaatje voor dergelijke grote operaties zullen drukken.”

De Valck van zijn kant pleit voor meer nationale en zelfs Europese databanken. “Zo hebben bepaalde landen - maar België voorlopig niet - een databank voor vingerafdrukken, maar zoiets zou in elk land tijdswinst opleveren voor identificaties,” klinkt het. “Hier in België pleit ik al een tijdje voor een nationale databank van tandheelkundige gegevens. Dat is volgens ons ook perfect realiseerbaar en zou niet alleen het DVI helpen. Ook elke gewone tandarts die plots een nieuwe patiënt voor zich krijgt, kan dan alle bestaande radiografische opnames opvragen, wat de gezondheidszorg ook geld laat uitsparen.”

Wat is DVI?

Disaster Victim Identification Team. Een steundienst van de speciale eenheden van de federale politie en onderdeel van de technische en wetenschappelijk politie. Een vast team bestaande uit één commissaris en zes hoofdinspecteurs die bij identificatieopdrachten een beroep kunnen doen op 120 gebrevetteerde politie-ambtenaren zoals onderzoekers, hondenteams en labteams van de gerechtelijke politie. Daarnaast worden ze bijgestaan door wetenschappelijke experts zoals forensisch tandartsen, antropologen en wetsgeneesheren. Jaarlijks wordt ongeveer 160 keer de hulp ingeroepen van het multidisciplinaire DVI-team bij de identificatie van een slachtoffer.

Spraakmakende dossiers:

6/3/1987: The Herald of Free Enterprise kapseist voor de kust van Zeebrugge. 193 opvarenden sterven.

31/12/1994: Brand in het Switel-hotel. 15 feestvierders komen om.

31/3/1995: Crash van een Tarom-vliegtuig in Roemenië. 60 doden waarvan 33 Belgen.

18/6/1995: Ontploffing van een tankstation in Eynatten. 16 dodelijke slachtoffers.

27/2/1996: Kettingbotsing E17 in Nazareth waarbij 10 mensen sterven.

15/8/1996: De zaak Dutroux barst los en het DVI-team verzorgt de berging, de identificatie en de zoektocht naar de slachtoffers.

5/3/1997: De zaak Loubna Benaissa, een 9-jarig meisje dat ontvoerd, misbruikt en vermoord werd.

26/7/1997: Airshow in Oostende waar een Jordaans gevechtsvliegtuig crasht en 9 mensen omkomen.

16/10/1997: De zaak rond dominee Andras Pandy.

1999-2000: Identificatie van oorlogsslachtoffers in Kosovo op vraag van het Joegoslavië-tribunaal.

27/3/2001: De treinramp in Pécrot die het leven kostte aan 8 inzittenden.

3/7/2004: De zaak rond seriedoder Michel Fourniret die bekende 9 Franse en Belgische meisjes vermoord te hebben.

26/12/2004: Tsunami treft het gebied rond de Indische Oceaan. Meer dan 230.000 doden waaronder 10 Belgen.

30/07/2004: Gasexplosie in Gellingen kost het leven aan 24 slachtoffers.

27/1/2010: Instorting van een flatgebouw na een gasexplosie in Luik kost het leven aan 10 personen.

15/2/2010: Treinramp in Buizingen kost het leven aan 18 inzittenden.

13/3/2012: Busramp in het Zwitserse Sierre met 28 slachtoffers waaronder 22 kinderen uit scholen in Lommel en Heverlee.

19/10/2013: Vliegtuigcrash in Fernelmont bij Namen kost het leven aan 11 inzittenden waaronder het skydiversteam.

8/3/2014: Wagen rijdt in op een vrachtwagen waarna de voertuigen vuur vatten en 7 mensen omkomen.

14/4/2014: Crash met een Poolse bus met aan boord Russische tieners op de E34 kost aan 5 van hen het leven.

17/6/2014: Crash van MH-17, een Boeing 777 van Malaysia Airlines, in Roemenië. 298 doden waaronder 5 Belgen en 198 Nederlanders.

22/3/2016: Aanslagen op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek kosten het leven aan 32 mensen waaronder 17 Belgen.