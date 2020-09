Exclusief voor abonnees

“Onze deal was beter dan Vivaldi”: N-VA maakt akkoord met PS publiek

Astrid Roelandt en Fleur Mees

26 september 2020

03u49

9

Nu de laatste dagen van de formatie ingaan en het protest bij CD&V maar niet gaat liggen, doet N-VA een ultieme poging om de Vivaldi-onderhandelingen te bemoeilijken: ze maakt haar akkoorden met de PS van deze zomer bekend. "We zijn ervan overtuigd dat dit beter was dan wat nu voorligt." Een overzicht: van gezondheidszorg tot het communautaire luik tot migratie, dit stond in het akkoord tussen N-VA en PS.