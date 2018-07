"Onvoldoende bewijs tegen pater Jan V.D.": federaal parket geeft geen commentaar AW

20 juli 2018

11u14

Bron: Belga 1 Het gerechtelijk onderzoek tegen de Antwerpse pater Jan V. D. (78), die verdacht wordt van pedofilie, heeft onvoldoende bewijs opgeleverd. De klachten van kindermisbruik die hem deden vluchten uit België zijn verjaard. De klachten uit de Braziliaanse favela's waarheen hij vluchtte zijn niet bewezen.

Het federaal parket geeft voorlopig geen commentaar omdat het dossier binnenkort voor de raadkamer komt maar in gerechtelijke kringen valt te horen dat de kans inderdaad klein is dat het tot een proces komt.

V.D. was tussen 1966 en 1989 pastoor in ons land, onder meer in Merksem en Deurne. Daar zou hij minstens drie kinderen aangerand hebben. De klachten werden pas in 2010 ingediend, toen ze al verjaard waren. De man leeft al jaren in Brazilië, waar hij een opvangtehuis voor kinderen uit de sloppenwijken runt. Ook daar kwamen er al verschillende klachten over seksueel misbruik. Onder meer in 2014 via een speciaal telefoonnummer bij de Braziliaanse Raad voor Kinderbescherming.

Het federaal parket stuurde eind 2015 een rogatoire commissie, bestaande uit een federaal magistraat, een onderzoeksrechter en speurders van de federale gerechtelijke politie, naar Brazilië om de man en zijn vermoedelijke slachtoffers te ondervragen. Daarbij werden ook V.D.'s computer en een resem documenten in beslag genomen, in de hoop enig bewijs van seksueel misbruik te vinden. Ook de financiële handel en wandel van de man werd geanalyseerd. Maar dat alles zou onvoldoende aanwijzingen opgeleverd hebben om de man te kunnen vervolgen.