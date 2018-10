"Onverlichte fietsers, zorg dat uw donorregistratie in orde is", luidt een Facebookpost van de politie mvdb

03 oktober 2018

20u44

Bron: TVL - Eigen berichtgeving 13 "Aan alle fietsers die in het donker zonder licht fietsen, zorg dat uw donorregistratie in orde is, u redt er levens mee", zo luidt de niet mis te verstane boodschap die de poltiezones van HANO (Hamont-Achel-Neerpelt-Overpelt) en Lommel op hun facebookpagina's hebben gezet, meldt TV Limburg.

De vandaag gepubliceerde boodschap zorgt voor verdeelde, maar overwegend positieve reacties. "Telt dat ook voor gasten met koptelefoons op hunne bol", luidt het in een reactie. Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) van Hamont-Achel staat volledig achter de communicatie.

Onverlicht fietsen blijft overal in het land een groot probleem. Onze krant stuurde in november 2012 fotografen naar zes Vlaamse steden waar ze om amper een kwartiertje tientallen fietsers zonder licht 'betrapten' (zie foto onder). "Zeker 20% van de jongeren fietst zonder licht van én naar school, gewoon omdat het niet 'cool' is. Intussen riskeren zij hun leven en kunnen wij hen alleen maar bestraffen met een niet verplichte uitnodiging voor een middagje verkeersles", verklaarde een politiecommissaris destijds.