"Ontvoerde" baby in Aarschot na zoekactie van vijf uur teruggevonden op 50 meter van woning ouders HA

05 oktober 2018

09u36

Bron: Het Nieuwsblad 3 Een jongetje van zeven maanden oud, dat volgens zijn ouders was ontvoerd, is deze week na een zoekactie van vijf uur gezond en wel teruggevonden langs de kant van de weg, op zo'n vijftig meter van de woning van zijn ouders in Langdorp. Het is nog onduidelijk hoe het kind daar is beland. De ouders werden opgepakt voor verhoor, maar later opnieuw vrijgelaten, schrijft Het Nieuwsblad.

De politie en brandweer rukten meteen uit nadat het koppel uit Langdorp, een deelgemeente van Aarschot (Vlaams-Brabant), afgelopen dinsdagnacht aangifte had gedaan van de verdwijning. Naar eigen zeggen hadden ze eerder die nacht tumult gehoord vlak bij hun woning, en ook een blaffende hond. Toen ze gingen kijken in de kamer van hun zeven maanden oude baby, was die weg.

Dekentje

Na een vijf uur durende zoekactie werd de baby woensdagochtend "in goede gezondheid" teruggevonden. Het jongetje werd door een speurhond van de politie aangetroffen in de berm aan de overkant van de straat, op zo'n vijftig meter van het huis van de ouders. Volgens Het Nieuwblad lag de baby vlak bij een greppel en was hij in een dekentje gewikkeld.



Tijdens de zoekactie werd de volledige straat afgezet, vertellen buurtbewoners. Ze omschrijven de ouders van het kind als "behoorlijk teruggetrokken". Volgens omwonenden zou de moeder "depressief" zijn en was er soms "ruzie in het gezin".

Jeugdrechter

Het koppel werd door de politie meegenomen voor verhoor, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Het is voorlopig gissen naar wat er zich die nacht precies heeft afgespeeld in het gezin. Van een mogelijke ontvoerder is momenteel geen enkel spoor. Een jeugdrechter zal beslissen of de baby moet geplaatst worden, zo vernam Het Nieuwsblad nog van het parket.