"Ontoegankelijke trage wegen moeten opengesteld worden voor iedereen" jv

05 mei 2018

09u14

Bron: belga 0 In heel Vlaanderen wordt actie gevoerd om "trage wegen" open te stellen voor iedereen. Lokale besturen worden uitgedaagd om nog voor de lokale verkiezingen actie te ondernemen.

Trage wegen zijn allerlei paadjes en wegen die voorbehouden zijn voor de trage weggebruiker, om bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen. Denk aan oude kerkwegels of doorsteekjes in de stad.

Heel wat van die trage wegen zijn verdwenen of worden bedreigd. Ze zijn omgeploegd, verdwenen in verkavelingen of als privéweg aangeduid. "Er is potentieel in Vlaanderen om 8.000 kilometer aan dergelijke wegen, die vandaag ontoegankelijk zijn, weer open te maken", vertelt Vincent Van Heghe van de vzw Trage Wegen.

Op dertien plaatsen in Vlaanderen wordt daarom actie gevoerd. Met spandoeken worden lokale besturen uitgedaagd om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen een lokale trage weg die niet toegankelijk is, weer open te stellen. "Wettelijk moeten ze immers open zijn voor iedereen", benadrukt campagneverantwoordelijke Vincent Van Heghe.

Een voorbeeld van zo'n trage weg die bedreigd is, is de Sint-Agathawegel in Oosterzele, een eeuwenoude verbindingsweg tussen Moortsele en Lemberge. Vandaag is de wegel maar deels toegankelijk.