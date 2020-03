"Ontmenselijken van terroristen schept meer onveiligheid” kv

12 maart 2020

21u09

Ontmenselijken van verdachten van terreurmisdrijven - zoals de Belgen die nog steeds in kampen in Syrië zitten - en de veroordeelden, schept meer onveiligheid, onderstreepten de leden van Comité T, dat toeziet op de strijd tegen het terrorisme, bij de voorstelling van hun jaarverslag. "Door ze te integreren, ze dichter bij de instellingen te brengen en vooroordelen te bestrijden, zullen we de veiligheid versterken", pleitten ze.

Het Comité T werd in 2005 door verschillende verenigingen opgericht om de strijd tegen het terrorisme te analyseren met betrekking tot de grondrechten. Het Comité kreeg voor het tweede opeenvolgende jaar de gelegenheid haar werk onder auspiciën van de Senaat voor te stellen.





Ontnemen van nationaliteit, de definitie van een gedetineerde als "geradicaliseerd", conflicten met het internationaal humanitair recht, bijzondere onderzoeksmethoden, enzovoort, het comité heeft de veelvoudige vragen van de strijd tegen het terrorisme onderzocht.

Verschuiving van strafrecht naar bestuursrecht

Bij zijn diagnose maakt het zich met name zorgen over de "inflatie aan tenlasteleggingen" (opruiing, rekrutering, opleiding, zelfstudie...) en een verschuiving van het strafrecht naar het bestuursrecht (verzameling van informatie via videotoezicht, gebruik maken van burgemeesters, maatschappelijk werkers, de Dienst Vreemdelingenzaken, ...).

Het gebrek aan definitie van het fenomeen ‘radicalisering’ leidt tot schendingen van fundamentele rechten zoals vrijheid van meningsuiting en respect voor het privéleven, en tot abusieve meldingen.

In het kader van deze gevoelige kwestie van het delen van informatie vormden de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC) een bijzondere focus. De Franstalige Liga voor Mensenrechten en haar Nederlandstalige tegenhanger hebben nogmaals hun bezorgdheid geuit over deze overlegorganen die op gemeentelijk niveau zijn opgericht om radicalisering in een vroeg stadium te voorkomen. “Het gebrek aan definitie van het fenomeen leidt tot schendingen van fundamentele rechten zoals vrijheid van meningsuiting en respect voor het privéleven, en tot abusieve meldingen", hekelt het Comité T.

"We moeten onderscheid maken tussen het gebruik van een tool en de tool zelf", repliceerde federaal procureur Frédéric Van Leeuw, die zei "verrast" te zijn door de analyse op dit punt. "Er is een groot misverstand", zei Paul Van Tigchelt, hoofd van OCAD. "Ik herhaal, het doel van de cellen is niet om instrumenteel te zijn in een beveiligingslogica. De verzamelde informatie helpt ons ook om namen uit onze databases te verwijderen, wat we altijd graag doen.”