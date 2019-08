“Onthoofd en verbrand lichaam is dat van vermiste Luikenaar (44)” mvdb

10 augustus 2019

19u48

Bron: La Meuse 1 Het onthoofde en verbrande mannenlichaam dat donderdagavond is gevonden in de bossen rond het dorpje Amonines (provincie Luxemburg) is mogelijk geïdentificeerd. Het gaat “zeer waarschijnlijk” om Ilyas Kösker, een 44-jarige Luikenaar die sinds eind juni wordt vermist, zo schrijft de krant La Meuse een woordvoerster van het Luikse parket citerend.

Het Disaster Victim Identification Team (DVI) kwam gisteren ter plaatse voor forensisch onderzoek. Het lichaam bevond zich “in erg ontdane staat”. Het zat verborgen onder aarde. Toch zouden er genoeg aanwijzingen zijn gevonden om de identiteit te achterhalen. Volgens de woordvoerster heeft de onderzoeksrechter gevraagd om verdere DNA-analyse op de menselijke resten uit te voeren.



La Meuse schrijft dat Kösker op 28 juni thuis in Luik vertrok om zijn auto, een zwarte Volkswagen Golf te verkopen. Hij werd later als vermist opgegeven.



Een door de krant geciteerde bron zegt dat de ontdekking gelinkt is aan een “afrekening in het milieu”. Het lichaam zou ontdekt zijn na de arrestatie van een of meer personen met banden in de criminaliteit.

