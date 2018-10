"Ongehoorzame" leidinggevenden Broeders van Liefde aan de kant geschoven Redactie

03 oktober 2018

06u14

Bron: belga 2 In de aanslepende twist met de Belgische afdeling van de Broeders van Liefde heeft hun overste in Rome, René Stockman, ingegrepen. Twee "ongehoorzame" Vlaamse broeders, die de leiding hebben over de Belgische en Europese afdeling, worden niet herbenoemd. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Bij de Broeders wordt "geschokt en verontwaardigd" gereageerd.

Luc Lemmens (61) en Veron Raes (57) kregen vorige week het nieuws te horen dat ze niet herbenoemd worden. Hun overste vecht met de Belgische afdeling een bittere vete uit, sinds die afdeling vorig jaar besliste om onder bepaalde omstandigheden euthanasie toe te laten in zijn psychiatrische centra.

Het dispuut bereikte begin deze maand een dieptepunt, toen bleek dat Stockman zijn Belgische medebroeders voor de rechter had gedaagd en hij hen ervan beschuldigde dat ze één miljoen euro hadden gestolen van de orde, omdat ze een private stichting hadden opgericht. Nu worden Lemmens en Raes aan de kant geschoven.

De Broeders van Liefde baten twaalf psychiatrische centra uit in ons land en tellen 13.000 personeelsleden in die zorginstellingen en in het onderwijs. Het bestuur van die voorzieningen reageert "geschokt". De vrees is dat Stockman als nieuwe verantwoordelijke voor de Belgische regio hier orde op zaken komt zetten.