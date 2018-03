"Onderzoek naar Toporovski-kunst wees 2 jaar geleden al in richting van vervalsing" KVDS

07 maart 2018

19u00

Bron: Belga 0 Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) voerde twee jaar geleden al eens een laboratoriumonderzoek uit op Russische avant-gardestukken bij Igor Toporovski. Dat bevestigt een betrouwbare bron aan persagentschap Belga. Het onderzoek, waarover nooit is gecommuniceerd, wees in de richting van vervalsingen.

Toporovski, de eigenaar van meer dan 20 controversiële werken die in het Gentse MSK werden geëxposeerd, had de kunst destijds als tussenpersoon aangeboden en niet als eigenaar. Hij weigerde achteraf de resultaten te aanvaarden en kondigde een tegenexpertise aan. Maar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium heeft daar nooit meer iets over vernomen. De zaak doet opnieuw vragen rijzen over de authenticiteit van de werken in het Gentse MSK en het uitblijven van een onderzoek naar de authenticiteit ervan.

Geruchten

Op 15 januari verklaarde een groep zelfstandige experten en kunsthandelaars dat de werken - die toen al enkele maanden in het MSK hingen - mogelijk niet authentiek waren. Om de geruchten de kop in te drukken werd - op vraag van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, het MSK en de stad Gent - een onderzoekscommissie opgericht. Maar nog voor de experten aan het onderzoek konden beginnen, werd ze ontbonden. Het MSK zette de bruikleen stop en verklaarde dat de werken "echt zijn tot het tegendeel is bewezen."

Gisterochtend eiste Gents N-VA-kopstuk Siegfried Bracke duidelijkheid over het vooronderzoek van MSK-directrice Catherine de Zegher. Die besloot in oktober van 2017 om de stukken te exposeren, hoewel geweten is dat er onder de werken uit de bewuste periode veel namaak circuleert. De Zegher herhaalde dat het vooronderzoek zorgvuldig - en met de hulp van experten Magdalena Dabrowski en Noemi Smolik - gebeurde. Maar die spraken dat later tegen. Als De Zegher valse verklaringen heeft afgelegd, vindt de Gentse N-VA dat ze moet opstappen.

Pigmenten

Het KIK onderzocht - voor alle duidelijkheid - niet de controversiële stukken die in het MSK zijn geëxposeerd. Het onderzoek van twee jaar geleden onderwierp wel andere Russische avant-gardewerken, aangebracht door dezelfde eigenaar, aan een onderzoek. De studie moest worden uitgevoerd onder de voorwaarden van Toporovski en op de gebruikte pigmenten in de schilderijen.