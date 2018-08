"Onderzoek naar Bart De Pauw bijna afgerond" Advocate burgerlijke partijen verwacht meer duidelijkheid in najaar HA

02 augustus 2018

11u49

Bron: Belga 10 Over het onderzoek naar de zaak rond televisiefiguur Bart De Pauw verwacht Christine Mussche, de advocate van de vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld, in het najaar meer duidelijkheid. "Het onderzoek zou zich in een eindfase bevinden", zei ze in De Ochtend op Radio 1. Het parket van Antwerpen geeft geen commentaar op het dossier.

De advocate legde uit dat het niet de bedoeling van haar cliëntes was om onmiddellijk een klacht in te dienen. Het onderzoek is een initiatief van het parket, nadat Bart De Pauw de situatie zelf naar buiten had gebracht en de VRT daarop had gereageerd, zei ze. De advocate is tevreden over de manier waarop het onderzoek is gevoerd. "Er is heel hard en grondig aan gewerkt. Daar kunnen we allemaal maar over tevreden over zijn."

Media

Mussche betreurt wel de manier waarop de zaak in de media is gekomen. "Ik denk dat dit de zaak geen goed doet, omdat er op die manier al een idee wordt gevormd zonder kennis van zaken. Dat moet dan ook voor een stuk rechtgezet worden, ook door een advocaat van de slachtoffers", aldus Mussche.



"Ik weet alleen dat de dames tevreden waren met de zaken die rechtgezet zijn, omdat het in eerste instantie een beetje werd voorgesteld als een overgevoeligheid, alsof zij niet tegen een flauw mopje of flirterig gedrag konden. Maar het gaat om meer dan dat."

Voor alle duidelijkheid, het gaat hier over stalking, niet over aanranding of iets in die aard Christine Mussche, advocate burgerlijke partijen

"Zware impact"

De advocate vindt dat Bart De Pauw al zwaar aangepakt geweest is. "Voor alle duidelijkheid, het gaat hier over stalking, niet over aanranding of iets in die aard", zei ze. "Anderzijds heeft hij ook veel steunbetuigingen gekregen. Als mens heb ik wel het gevoel dat er al een zware impact is geweest op zowel zijn privéleven als op zijn bedrijf. De vraag is of dat wel in verhouding is met de zaken die echt gebeurd zijn."

Volgens Mussche is de grootste verdienste van #metoo dat er aandacht is gekomen voor de problematiek "die veel vaker blijkt te bestaan dan we tot op vandaag allemaal wisten". "De mensen hebben de moed gekregen om daarmee naar buiten te komen", zei ze nog.