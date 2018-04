"Onderneem nu actie als je wil dat je buxussen overleven" NDB

23 april 2018

17u09

Bron: VTM Nieuws 263 Als je wil dat je buxussen overleven, moet je nu in actie schieten. Die raad geeft de Landelijke Gilden. "Nu zijn de meeste rupsen uitgekomen. Als je ze nu niet aanpakt, eten ze alle blaadjes op", zegt Marleen Van Der Velden van de Landelijke Gilden aan VTM NIEUWS. Sproeien is dan nog steeds de meest efficiënte manier om ze aan te pakken.

"Het probleem wordt elk jaar groter, we krijgen steeds meer meldingen", zegt ook Hendrik Moeremans, de woordvoerder van Natuurpunt. "Dat komt omdat er voldoende buxussen zijn en dus voldoende voedsel voor de rupsen. Waar buxus is, zijn rupsen."

De meeste rupsen zijn nu uitgekomen. "Je wacht best niet meer te lang om de rupsen weg te halen, want anders ontpoppen die zich tot vlinders, die dan opnieuw eitjes leggen", legt Van Der Velden van de Landelijke Gilden uit. "Op die manier wordt het probleem steeds groter en wordt de kans dat je buxussen het overleven ook steeds kleiner."

Hoe herken je de schade?

De prille schade is haast onzichtbaar. De kleine rupsjes die net uit het ei komen, zitten aan de onderzijde van de buxusbladeren. Ze schrapen er het bladmoes weg. Van bovenaf lijkt het of de blaadjes versierd zijn met grillige lijnpatronen. Doordat de rupsjes klein zijn, is de schade eerder beperkt en niet zo opvallend.

De schade wordt steeds duidelijker waar te nemen naargelang de rupsen groeien. Ze vreten steeds grotere happen uit de bladrand zodat enkel nog een skelet van het blaadje overblijft. Na enkele dagen is de hele twijg van de buxus kaal en zie je bundeltjes van dode blaadjes die aan elkaar gesponnen zijn. Op de plant vind je ook de grauwgroene uitwerpselen van de rupsen terug, net als de resten van de vervelde rupsen en de poppen.

Grote aantallen rupsen kunnen de volledige plant kaal vreten. De buxus verliest tijdelijk zijn sierwaarde maar gaat er niet dood van.

Wat kan je doen?

"Je kan de rupsen natuurlijk van de buxussen plukken", zegt Van Der Velden. "Dat is zeer effectief, maar als je een hele tuin vol buxussen hebt staan, is dat behoorlijk ontmoedigend. Bovendien moet je het héél voorzichtig aanpakken, want het zijn behendige beestjes. Ze voelen trillingen op de plant en verstoppen zich dan."

Een andere optie is spuiten met vergif. "Dat is niet de meest populaire optie, maar wel de meest efficiënte", klinkt het. "Zeker bij kleine rupsen is dat heel effectief."

Gezamenlijke actie

"Omdat het probleem zo groot is geworden, hebben we een gezamenlijke actie opgesteld met onderzoeksinstellingen Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de sierteelt- en groenfederatie AVBS en het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij." Meer informatie daarover vind je op de website van SOS Buxusmot.

Daar kan je je inschrijven op een nieuwsbrief, die je op de hoogte houdt van wat je kan doen, hoe groot het probleem wordt, … en ga zo maar door. "Hét bewijs dat het leeft: al meer dan negenhonderd mensen hebben zich ingeschreven en dat in amper één week tijd."