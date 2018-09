"Oe ist? Ca va": boek moet jongeren aanzetten om te praten als ze zich slecht voelen Redactie

06 september 2018

09u33

Bron: Belga 0 Schrijfsters en pedagogen Heleen Becuwe en Oona Wyns hebben met het boek 'Oe ist?' een leidraad geschreven om jongeren in hun schoolomgeving openlijk met elkaar te leren praten over verdraagzaamheid, eenzaamheid en pestgedrag.

Oe ist? Ca va. En daar stokt het gesprek al te vaak, ook bij jongeren. Maar bij heel wat jongeren is het niet zo 'ça va'. Dat wijzen cijfers uit. Eén op drie zit niet goed in zijn vel, de helft van de jongeren tussen 12 en 18 is soms het slachtoffer van pestgedrag. Nog stuitender: 7,5 procent van de jongens en 10 procent van de meisjes tussen 12 en 24 jaar in Vlaanderen denkt wel eens aan zelfmoord.

Daar willen de schrijvers iets aan doen. Niet vanuit een negatieve gedachte maar vanuit een gemeenschap en vanuit de door hen opgerichte vereniging Peer Support Vlaanderen.

Luisterend oor

Al twee jaar trekken ze naar scholen om leerlingen en leerkrachten bewust te maken en hen het belang te doen inzien van vertrouwensleerlingen en leerlingbemiddelaars die een luisterend oor aanbieden aan jongeren die het nodig hebben. Leerkrachten worden daarbij opgeleid door een Peer Support Coach. Dat moet bijdragen tot een positieve schoolgemeenschap.

Met het boek is er nu ook een leidraad opgemaakt waarmee leerkrachten en jongerenbegeleiders aan de slag kunnen. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, die nog les gaf aan de schrijfsters, ontving het eerste boek. "Het toont hoe school kan gemaakt worden. Het gaat over kinderrechten, maar het valt niet op. Het toont aan dat een goede mix tussen leren, en welzijn en welbevinden, perfect mogelijk is in een schoolklimaat", aldus de Kinderrechtencommissaris.