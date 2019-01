“Nu zwijg ik niet meer: mijn dochter werd opnieuw in elkaar geslagen door achterneef Elio Di Rupo” Sven Van Malderen

25 januari 2019

18u33

Bron: La Dernière Heure 10 Bont en blauw geslagen, met gebroken tanden en een zware oogbreuk erbovenop: een negentienjarig meisje heeft in het Henegouwse dorp Morlanwelz-Mariemont klacht ingediend nadat ze zwaar toegetakeld werd door haar vriend. Volgens de moeder van het slachtoffer is de dader Florian Di Rupo, een achterneef van PS-politicus Elio Di Rupo. De politie bevestigt dat de verdachte aangehouden werd.

Emilie sprong deze ochtend naar verluidt uit het raam van het huis van Florian om aan het geweld te ontsnappen. Voor haar moeder Sylvie is de maat vol. Ze plaatste foto’s van de mishandeling online en wijst met een beschuldigende vinger naar Florian. “Hij heeft haar nu voor een tweede keer in elkaar geslagen. Ze is in haar bh naar buiten moeten vluchten. Deze keer heeft de politie toch gereageerd, ze ligt nu in het ziekenhuis. Maar ik ga niet langer zwijgen of me laten doen”, klinkt het.

Half januari trok Sylvie al eens aan de alarmbel. Ze zette toen ook foto’s van de verwondingen van haar dochter online, maar haalde die later weer weg. “Mijn dochter wilde niet dat ik er openlijk over praatte en ik werd ook zelf bedreigd”, klinkt het bij ‘La Dernière Heure’. Deze keer heeft de dochter naar verluidt wel toestemming gegeven om haar verhaal te delen.

Geen onbekende

Florian Di Rupo is geen onbekende voor het gerecht. In mei 2015 reed hij aan hoge snelheid door een rood licht, met desastreuze gevolgen. Twee van zijn vrienden zouden de zware klap tegen een bestelwagen niet overleven. Florian kreeg uiteindelijk een boete van 3.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Hij mocht ook een half jaar niet meer rijden. Aan de burgerlijke partijen moest hij 12.500 euro uitbetalen.

Eerder was Florian ook al veroordeeld wegens overdreven snelheid. Voor zijn aandeel in een afranseling in Waterloo moest hij 300 uur gemeenschapswerk verrichten.