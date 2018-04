"Nu zetten ze de blinden in de regen": blinde Herman Caulier moet vijf meter van bushokje wachten op zijn bus

Ingrid De Vos

13 april 2018

06u00

Bron: eigen berichtgeving

2

Rolstoelgebruikers ondervinden problemen bij 9 op de 10 bus- of tramhaltes en slechts 4,7% van de haltes is aangepast aan de noden van blinden en slechtzienden. De inventaris van de toegankelijkheid van Vlaamse perrons, door Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) opgevraagd bij Ben Weyts, levert al geen fraai plaatje op. En dan hadden we het oordeel nog niet gehoord van Herman Caulier, blinde en specialist toegankelijkheid. "Fijn dat ze de bushaltes voor ons aanpassen, maar nu zetten ze de blinden letterlijk de regen."