“Nu valt mijn frank”: plots lange wachtrijen bij Nationale Bank om oude Belgische franken te ruilen Na het nieuws, de stormloop ADN

27 december 2018

18u57

Bron: VRT 4 Gisteren raakte bekend dat er nog steeds 16 miljard Belgische frank in omloop is, of zo’n 400 miljoen euro. De Nationale Bank herhaalde dat alle biljetten van 1944 tot 2001 nog ingeruild kunnen worden. Het nieuws mist zijn effect niet. Vandaag stonden er in de Nationale Bank lange wachtrijen van mensen die oude biljetten kwamen inruilen.

“Het was aanschuiven aan het omruilloket”, zegt Geert Sciot van de Nationale Bank aan de VRT. De woordvoerder spreekt zelfs van “een stormloop”. Prompt werd een tweede loket geopend om mensen te kunnen helpen. “Dit verrast ons toch, maar we denken dat veel mensen dachten dat ze hun biljetten niet meer konden inruilen toen we een stop gezet hebben op de muntstukken.”

Meer dan eens gaat het over fikse bedragen. “Er zijn mensen die bijvoorbeeld met de trein vanuit Hasselt gekomen zijn en die 120.000 frank (2974.72, euro) bijhadden”, aldus Sciot. “Dat geld lag nog thuis. Ze dachten dat ze het niet meer konden inwisselen. Voor die mensen is het een mooie Kerst geworden.”



Vannacht wordt al het binnengebracht geld geteld. “Maar op basis van wat ik gezien heb, is er toch voor tienduizenden euro’s aan oude franken binnengebracht”, laat Sciot nog verstaan. Hij verwacht dat de volgende dagen ook druk zullen worden.