“Nu is hét moment om vis in te vriezen”

04 mei 2020

04 mei 2020

16u25 1 Door het gebrek aan afzetmarkt is de prijs van heel wat vissoorten drastisch gezakt. Daar kan je als visliefhebber best nu van profiteren, want zodra de markten weer open mogen, zullen de prijzen weer stijgen. “Op enkele weken tijd zal je voor sommige vissoorten een verdubbeling van de prijs zien.” Vissers die lijden onder de lage prijs, zullen volgens minister Crevits op Europese steun kunnen rekenen.

Tarbot aan een kiloprijs van 20 euro? Grote moten van deze delicatesse gingen vorig jaar in dit seizoen nog voor ruim 40 euro per kilo over de toonbank, maar vandaag is de prijs gekelderd. Hetzelfde geldt voor die andere platvis, de griet. Hoe dat komt? “De afname door de restaurants is stilgevallen, traiteurs zagen trouw- en communie- of lentefeesten, moederdag en Pasen in het water vallen, vishandelaars mogen op markten hun kraam niet openen en de export is afgenomen”, somt Maarten du Bois, voorzitter van de beroepsvereniging van visgroothandelaren Visgro op.

