"Nu al achterhaalde" Vlaamse begrotingsaanpassing goedgekeurd

24 juni 2020

23u01

Bron: Belga 0 De meerderheidspartijen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement hebben vandaag de begrotingsaanpassing goedgekeurd. Die werd tijdens de coronacrisis opgesteld en is dus gebaseerd op cijfers die voortdurend in beweging zijn. "U kondigde zelf al aan dat u in september terugkomt met een nieuwe aanpassing", vatte Anke Van dermeersch van Vlaams Belang het samen. "Dat is niet alleen broodnodig, het siert u ook dat u dat ruiterlijk toegeeft."

De Vlaamse regering had voor 2020 aanvankelijk een begrotingstekort van 432 miljoen euro ingecalculeerd. Het zou het enige jaar van deze legislatuur worden dat er niet naar een begroting in evenwicht werd gestreefd.

Maar de coronacrisis diepte het tekort verder uit. Na de eerste weken van de quasi-lockdown bleek uit een begrotingscontrole van de regering al dat het dit jaar zou oplopen tot 4,14 miljard euro. Daarin zit met name zowat 2,5 miljard euro die ze eenmalig uittrok voor hinder- en compensatiepremies.



Ondertussen blijft de rekening oplopen: de Vlaamse regering gaat nu uit van een begrotingstekort tot 6,5 miljard euro. De uitgaven voor onder meer de eenmalige energiepremie en voor het noodfonds vallen hoger uit dan initieel begroot. De provisie voor de aanpak van de crisis wordt daarnaast met 250 miljoen opgetrokken. Ook voor de kapitaalsverhoging bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen, onder meer om het Welvaartsfonds op te richten, worden nieuwe artikels voorzien.

Voor de contacttracing wordt 100 miljoen euro ingecalculeerd, al zal dat bedrag misschien niet helemaal nodig zijn. "We gingen aanvankelijk uit van zeshonderd nieuwe patiënten per dag. Vandaag weten we dat het er gemiddeld zestig zijn", zei Lorin Parys van N-VA vandaag. Hij wil graag dat het contract wordt bijgesteld. "Die besprekingen zijn bezig", gaf Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) mee.

De begrotingsaanpassing is wat gemorrel in de marge, terwijl heel Vlaanderen wacht op een regering die leiderschap toont en de toekomst voor is met een visie en een plan Hannelore Goeman, sp.a

Kritiek

"Deze begrotingscontrole is nu al achterhaald", zei Björn Rzoska van Groen. "Eigenlijk heeft ze nauwelijks nog waarde." Volgens hem is het nu belangrijker om vooruit te kijken naar de volgende begrotingsaanpassing, die een aanzet voor de relance zou moeten bevatten. "Daarbij is een doorslaggevende rol weggelegd voor de overheid", vond Rzoska. "Als we de Europese Green Deal volgen, moeten we zwaar inzetten op een sociale, ecologische renovatie van ons woningbestand. Ook in mobiliteit moet worden geïnvesteerd. We hebben nu gezien dat mensen snakken naar ruimte, zeker in de steden."

Hannelore Goeman van sp.a had minder geduld. "Het beeld dat bij mij is blijven hangen is dat van een Vlaamse regering die wel weet wat er moet gebeuren, maar niet durft", zei ze. “De begrotingsaanpassing is wat gemorrel in de marge, terwijl heel Vlaanderen wacht op een regering die leiderschap toont en de toekomst voor is met een visie en een plan. Die investeert in onderwijs, betrouwbaar openbaar vervoer en energiezuinige woningen.”

Oppositiepartij PVDA vond op haar beurt dat er nu vooral in de zorg moet worden geïnvesteerd. In een niet goedgekeurd amendement vroeg de partij om een woonzorgfonds op te richten, met budget voor voldoende extra personeel.

“Al aan de slag”

"Ik merk een diepe verdeeldheid bij de oppositie", reageerde Robrecht Bothuyne van CD&V. "Enerzijds is er Björn Rzoska, waarmee we een aantal klemtonen delen, zoals de elementen uit de Green Deal. En anderzijds is er Hannelore Goeman. Mocht u eventjes rond u hebben gekeken, dan had u gezien dat deze regering al aan de slag is gegaan. Minister Peeters heeft een forse inhaalbeweging rond de laadinfrastructuur voor wagens aangekondigd en minister Demir heeft een versnelling in de renovatie van de woningen vooropgesteld.”

Oosterweel

Tot slot kwam ook de Oosterweelverbinding nog even aan bod, die voorlopig buiten de begrotingsdocumenten wordt gehouden die aan Europa worden overgemaakt. "Ik denk dat we nu maar beter onze begroting 'upscalen' tot wat ze moet zijn", zei Anke Van dermeersch. "We hebben dringend nood aan een correct berekende corona-proof boekhouding. Ik vertrouw daarvoor op de tweede zit in september."

Begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA) en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wezen erop dat de gunning voor de bouw van de tunnel wellicht pas in 2021 kan gebeuren. Indien dat is gebeurd, zal de kost van Oosterweel wel in de begroting terug te vinden zijn.