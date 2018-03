'Nonkel' misbruikte en vernederde tienerjongens: urenlang op de knieën met twee bijbels in de lucht, verplicht in broek plassen om eten te krijgen Emoties in rechtbank lopen hoog op ADN

Het openbaar ministerie heeft veertien jaar cel en vijftien jaar terbeschikkingstelling gevorderd voor een 45-jarige man uit Antwerpen, die vier tienerjongens seksueel misbruikt zou hebben. De man had zijn slachtoffers ook vernederd en gestraft. Zo moesten ze soms urenlang op hun knieën zitten en twee bijbels in de lucht houden.

Een moeder had op 29 oktober 2017 klacht ingediend tegen de beklaagde, die haar drie zonen verkracht zou hebben. Ze had de veertiger leren kennen via het Leger des Heils en was al jaren bevriend met hem. Hij was getuige geweest op haar huwelijk en haar kinderen gingen geregeld bij hun 'nonkel' logeren. Het was dan ook een schok, toen ze ontdekte dat hij zich al jaren aan haar zonen vergreep.

Verslaving

Bij haar oudste zoon had het misbruik van zijn 10 tot 18 jaar geduurd. Hij vertelde de politie dat de beklaagde hem paaide met cadeautjes. Hij gaf hem ook alcohol, cannabis en de Rilatine van zijn jongere broers, die ADHD hadden. De jongeman hield er een verslaving aan over. Hij vertelde ook over de straffen, zoals het urenlang omhoog houden van bijbels, en de vernederingen die hij moest ondergaan. Zo werd hij door de beklaagde gedwongen in zijn broek te plassen, want anders kreeg hij geen eten.

Zijn jongere broers waren twaalf toen het misbruik begon en legden gelijklopende verklaringen af. De beklaagde geeft toe dat hij twee broers verkracht had. De zedenfeiten met de derde broer ontkent hij.

Politie moet broers tegenhouden

Toen het nieuws over zijn aanhouding de ronde deed, volgde een tweede aangifte van een moeder, die hem via het Leger des Heils kende. Haar zoon zegt tussen zijn 9 en 13 jaar door hem te zijn aangerand, maar ook die feiten betwist de beklaagde. Zijn advocaat pleitte voor een deels voorwaardelijke celstraf, zodat zijn cliënt zich kan laten behandelen. "Hij beseft dat hij over de schreef is gegaan en dat hij hulp nodig heeft", zei meester Rutger Verhelst.

Bij de slachtoffers liepen de emoties hoog op. De broers wilden de beklaagde zelfs te lijf gaan, maar werden door de politie tegengehouden.

Vonnis op 20 maart.