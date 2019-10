"Nog even zoeken" tot 62 heropende Neckermann-winkels vlot draaien ADN

21 oktober 2019

12u14

Bron: Belga 0 Meer dan 60 winkels van Neckermann hebben vandaag de deuren geopend, al loopt de doorstart enkele weken na het faillissement van Thomas Cook Retail België niet overal even vlot. Zo zijn er netwerkproblemen die in de loop van de dag nog moeten worden opgelost. "Het is nog even zoeken", zegt commercieel directeur Frédéric Van Waeijenberge.

Klanten kunnen vandaag terecht in 62 winkels van Neckermann, die na het faillissement van Thomas Cook Retail België de deuren hadden gesloten. Onder de Spaanse speler Wamos maken ze een doorstart met beperkte bezetting, waardoor bijna 200 mensen aan de slag blijven.

Vandaag werd een afgeslankt winkelnetwerk opgestart. Maar de traditionele Thomas Cook- of Neckermann-pakketreizen zal je er niet meer vinden: voorlopig worden er alleen reizen van spelers als Corendon en Sun Web verkocht.



"Het is een bewuste keuze om vandaag de deuren te openen", zegt Van Waeijenberge. "Maar het zal de eerste dagen nog wat zoeken zijn." Klanten zijn - ondanks enkele praktische problemen - welkom in de filialen waar ze "zo goed als mogelijk" geholpen zullen worden.