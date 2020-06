‘No Fears, Say Cheers’: deze uitvinder is helemaal klaar voor ‘De Anderhalve Meter Borrel’. Laat weten waarom HLN LIVE naar jou moet komen HR

15 juni 2020

10u02 2 Uitvinder Nicolas Delbaere is al helemaal klaar voor De Anderhalve Meter Borrel . Daarmee trappen Het Laatste Nieuws en Joe vrijdag om 20 uur de zomer van 2020 af door massaal “tsjing” te doen. Deze zomer maken we samen van België het mooiste vakantieland ter wereld. Laat zeker weten waarom HLN LIVE vrijdag bij jou moet langskomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het Laatste Nieuws en Joe nodigen iedereen uit op “De Anderhalve Meter Borrel”. Kom om op vrijdag 19 juni exact om 20u uit je kot -op anderhalve meter afstand uiteraard- en hef samen het glas op de zomer van 2020.

Uitvinder Nicolas Delbaere uit Gent is er al helemaal klaar voor. “Vrijdag organiseer ik met vrienden een aperitief in de tuin”, zegt Nicolas. “We zullen uitgerust zijn met de ‘No Fears, Say Cheers’, een houten object waarmee je veilig ‘santé’ kan zeggen. Je zet je glas er in, je kan makkelijk drinken, én met respect voor de anderhalve meter afstand klinken. Heel toepasselijk dus voor De Anderhalve Meter Borrel.” Nicolas, die een houtatelier heeft in Eeklo, verkoopt zijn uitvinding via zijn webshop.

Laat ons weten wat voor jou “De Anderhalve Meter Borrel” speciaal maakt, en misschien komt HLN LIVE ook met jullie aftellen die vrijdag. Mail je suggesties naar dezomervan2020@hln.be.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Maak samen met “De Anderhalve Meter Borrel” van België het mooiste vakantieland ter wereld