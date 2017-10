"Nieuwsleaks" moet helpen om waarheid Bende Van Nijvel boven te spitten HLN en VTM Nieuws bundelen krachten met anoniem platform voor tipgevers Dimitri Antonissen

19u00 0 photo news

Wat is NIEUWSLEAKS?

NIEUWSLEAKS is een platform, een aantal jaren geleden door VTM Nieuws opgericht, om gevoelige informatie heel anoniem te delen met de nieuwsredactie. Gezien de recente ontwikkelingen rond de Bende van Nijvel, bundelen HLN/Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws de krachten om het platform in te schakelen voor tips rond de Bende.

Is dit niet de job van de speurders / het gerecht?

Na meer dan dertig jaar is er nog altijd geen opheldering in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Het gerechtelijk onderzoek zat muurvast. De afgelopen dagen is gebleken dat nieuwsmedia kunnen helpen om bepaalde zaken aan het licht te brengen. We kregen nu al honderden tips binnen van mensen, maar kunnen ons voorstellen dat mensen ook tips geheel anoniem kwijt willen. We vermoeden dat mensen informatie hebben waarmee ze niet naar buiten kunnen of durven te komen. Ze vertellen ons dat er nood is aan een plek waar ze anoniem met informatie terecht kunnen. Misschien vinden we via deze weg toch nog een spoor om deze zaak van groot maatschappelijk belang op te lossen.

Wat doen we met de informatie?

Informatie die relevant kan zijn voor de zaak, behandelen we op een journalistiek verantwoorde manier. We garanderen dat we het bronnengeheim, waaraan we deontologisch gebonden zijn, voor honderd procent respecteren.

Hoe werkt het?

Doorgestuurde informatie wordt doorgestuurd naar onze redacties op een anonieme manier, via een Tor-browser. Het is daardoor technisch onmogelijk om te herleiden waar de informatie vandaan komt. Journalisten van HLN en VTM Nieuws kunnen de documenten dan met een geheime code raadplegen en ze nader onderzoeken. Als de aanbrenger dat wil is er ook een mogelijkheid om via een beveiligd kanaal extra informatie uit te wisselen met de journalist die het onderzoek voert. De redactie controleert de doorgegeven informatie en spit de zaak verder uit.



Aan de slag