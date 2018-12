"Nieuwe verbinding met Britse elektriciteitsnet had krapte op onze stroommarkt kunnen temperen” ttr

05 december 2018

19u26

Bron: belga 2 België en het Verenigd Koninkrijk zijn voortaan verbonden via een stroomkabel: Nemo Link. De nieuwe interconnector - een project van hoogspanningsbeheerder Elia en diens evenknie National Grid - zal ook bijdragen tot meer bevoorradingszekerheid, zo verzekert Chris Peeters, topman van Elia.

Door de kabel kan 1.000 MW aan elektriciteit worden vervoerd: het vermogen van een gemiddelde kerncentrale. Pas ergens in het eerste kwartaal volgend jaar zal er stroom door de kabel vloeien: te laat dus om de huidige krapte op de stroommarkt te helpen verminderen. "Misschien kunnen we eind februari nog een duwtje in de rug geven", aldus Peeters.

Was er vandaag wel al stroom door de kabel gestroomd, had dat wel degelijk verschil gemaakt. Ons land had dan 1.000 MW extra capaciteit kunnen invoeren. "Groot-Brittannië heeft de hele winter genoeg aan zijn eigen capaciteit. Er zijn zelfs centrales die niet draaien. We hadden dus een centrale in het Verenigd Koninkrijk kunnen laten draaien, in plaats van hier oude turbines op te starten of stroomboten in te huren", aldus Peeters. "De krapte zou minder zijn geweest".

Voordeel

Een extra voordeel van de verbinding met het Britse stroomnet is het tijdsverschil. De verbruikspieken 's morgens en 's avonds in ons land en in Groot-Brittannië vallen niet samen, dus is er extra capaciteit beschikbaar tijdens die uren.

Intussen ligt een tweede Nemo Link met de Britten op de tekentafel, aldus Peeters. "Een tweede kabel wordt bestudeerd". Idem voor een tweede rechtstreekse verbinding met Duitsland. Aan de eerste wordt nog volop gewerkt.