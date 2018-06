"Nieuwe kankertherapie helpt komende vijf jaar 22.000 mensen" ADN

18 juni 2018

08u01

Bron: Belga 7 Zo'n 4.500 patiënten zijn de voorbije twee jaar behandeld met immuuntherapie, het baanbrekende medicijn tegen kanker. ­Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zullen daar de komende vijf jaar nog 22.000 mensen bijkomen.

"Ondanks het hoge kostenplaatje zal ik blijven strijden om zulke ­innovatieve medicijnen bij de mensen te brengen", zegt ze vandaag in Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

Immuuntherapie schakelt in essentie ons eigen afweersysteem in om de kankercellen te bestrijden. In tegenstelling tot chemo zijn er minder bijwerkingen en is de kans op genezing ook groter. "We gebruiken die therapie voor een groeiend aantal kankers", zegt professor Jacques De Grève, oncoloog van het UZ Brussel. "Vijf tot dertig procent van de patiënten geneest volledig na één behandeling, en dat zijn cijfers die we bij de chemo absoluut niet zagen."

Het is precies die baanbrekende behandeling die 4.500 Belgen in 2016 en 2017 hebben gekregen, nadat besloten werd om die terug te betalen aan de patiënt. En volgens schattingen van het kabinet van De Block komen daar de komende vijf jaar nog eens 22.000 patiënten bij.