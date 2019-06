“Niet voor herhaling vatbaar”: Gentse Open Vld sluit rangen na turbulente periode TMA

22 juni 2019

19u55

Bron: Belga 1 In Gent heeft de lokale afdeling van Open Vld Marnix Vandenbulcke verkozen tot voorzitter en een nieuw huishoudelijk reglement aanvaard. Vandenbulcke volgt Christophe Peeters op, die waarnemend voorzitter werd nadat hij geen plaats had gekregen in het schepencollege van burgemeester Mathias De Clercq. Die beslissing van de partij en de turbulente periode die erop volgde, zijn voor Peeters "niet voor herhaling vatbaar".

Peeters mocht zichzelf op 15 december tegen alle verwachtingen in niet opvolgen als schepen, ondanks een hoger stemmenaantal dan Sami Souguir, die het schepenmandaat uiteindelijk opnam. De beslissing viel onder impuls van voormalig voorzitter Mick Daman op een partijcongres. Maar Peeters omschreef de zet als "opgezet spel" en stak zijn verontwaardiging niet weg.



"Wat in onze partij is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar", zei Peeters zaterdag. In het nieuwe huishoudelijk reglement krijgen de verkozen gemeenteraadsleden een sleutelrol in het toekennen van schepenmandaten. De partij wil met het nieuwe reglement ook inzetten op een sterkere wijkwerking en ze zal elk jaar twee ledencongressen organiseren.

Afgrond induikelen

De voormalige schepen gaf zaterdag ook aan dat hij nooit heeft overwogen om te breken met de partij. "Omdat ik niet zou kunnen aanzien dat de partij waarin ik al twee derde van mijn leven actief ben, de afgrond zou induikelen", aldus Peeters, "tot groot jolijt van onze politieke tegenstanders."



Peeters wordt in het tweede deel van de legislatuur voorzitter van de Gentse gemeenteraad. "Vandaag rond ik een tijdelijke opdracht af, als een soort crisismanager", zei hij. "Het nieuwe reglement en de nieuwe structuur kunnen in lengte van jaren zorgen voor stabiliteit en ambitie. Alles hangt natuurlijk af van de mensen die de structuren zullen bevolken.”

Peeters werd zaterdag opgevolgd door Marnix Vandenbulcke, die voorheen voorzitter was van een lokale afdeling en bestuurslid van Open Vld Groot Gent. Hij was de enige kandidaat en kreeg 84,4 procent van de stemmen achter zich.

Meer over Christophe Peeters

politiek