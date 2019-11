"Niet-gelovigen hebben het nergens ter wereld beter dan in België” kg

13 november 2019

18u04

Bron: Belga 1 Nergens anders ter wereld is het voor atheïsten en vrijdenkers beter dan in België. Ons land prijkt op een gedeelde eerste plaats van het achtste Freedom of Thought Report, een rapport dat voor ieder land nagaat hoe het omgaat met niet-gelovigen. Dat meldt Humanists International, de koepelorganisatie van humanistische en seculiere organisaties, die het rapport vandaag publiceert.

Ons land behaalt een gedeelde eerste plaats met Nederland en Taiwan, gevolgd door Frankrijk, Japan en eilandstaatjes Nauru en São Tomé and Príncipe die eveneens een plaatse op de lijst delen. Achteraan in de rangschikking bengelen Afhganistan, Iran en Saoedi-Arabië.

Ook vorig jaar stond ons land eerste. “In concreto betekent dit dat niet-gelovigen niet systematisch gediscrimineerd worden en dat er bescherming is als er toch sprake is van discriminatie", zegt deMens.nu, de Belgische koepel van vrijzinnige verenigingen, in een persbericht.

Concreet stellen de auteurs van het landenrapport voor België vast dat er geen fundamentele beperkingen zijn aan de vrije meningsuiting of aan het verdedigen van humanistische waarden. Er zijn geen religieuze rechtbanken en seculiere groepen zijn vrij in hun doen en laten. In het onderwijs is er geen formele discriminatie. En tot slot is de staat seculier, met "scheiding van religieuze en politieke machten, zonder discriminatie tegenover een geloof of overtuiging".

Kanttekeningen

Er worden wel enkele kanttekeningen geplaatst. De auteurs wijzen op de bezorgdheid over de radicale islam, en vooral de rol die salafistische clerici uit Saoedi-Arabië daarbij spelen. Ook stellen ze vast dat het publieke discours tegenover 'progressieve' ideeën vijandiger wordt, met populistische politici die critici zelfs 'doxen' (vertrouwelijke informatie delen over een persoon, nvdr). Tot slot wijzen ze op de toenemende mediaconcentratie, waarbij de meeste kranten in handen zijn van een handvol bedrijven.

Op globaal niveau waarschuwt het rapport dat de wereld verdeeld is over wetten rond godslastering en afvalligheid. Het rapport stelt vast dat dergelijke wetten in acht landen de afgelopen vijf jaar werden afgeschaft. Maar 69 landen handhaven en verscherpen ze zelfs. "Dit rapport is ook een oproep naar landen, zoals België, om waakzaam te blijven en verantwoordelijkheid op te nemen voor landen waar het met de vrijheid van gedachte en vrijheid van meningsuiting slecht is gesteld", aldus deMens.nu.