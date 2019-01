"Niet de politie, maar die ettertjes zijn het probleem" AGENTEN PIKKEN KRITIEK DE CREM NIET Redactie

03 januari 2019

00u00 13 Na het geweld in Molenbeek op oudejaarsnacht is binnenlandminister De Crem streng voor de lokale politie. Volgens hem hadden ze beter voorbereid moeten zijn - zeker omdat het feestgeweld een terugkerend probleem is. Politiemensen vinden de kritiek misplaatst: "De politiek trekt te weinig lessen uit het verleden."

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) stelt zich de vraag: had de politie zich wel goed genoeg voorbereid? Het is immers niet de eerste keer dat de jaarwisseling in de Brusselse gemeente slecht verloopt. Maar de kritiek van De Crem is onterecht, vinden politiemannen. "Het is misplaatst", zegt Mario Thys van politievakbond NSPV. "Niet de politie, maar die ettertjes zijn het probleem. De politie kan hen niet opvoeden. En als de politiek wil dat wij het oplossen, dat ze ons daar dan ook de middelen voor geven."

(Lees verder onder de video)

En daar ontbreekt het in de politiezone Brussel-West aan. "We hadden zo'n 65 agenten op het terrein - evenveel als vorig jaar", zegt een Molenbeekse politiebron. "Hadden dat er meer moeten zijn? Misschien. Kónden dat er meer zijn? Onze zone komt 125 agenten tekort. Elke keer als er extra mankracht nodig is, moeten we schrapen. Gele hesjes, Mars tegen Marrakesh... Op den duur zijn er geen vrijwilligers meer om extra diensten in te vullen. Met 100 man meer is het een ander verhaal." De Crem belooft volgend jaar 2.500 nieuwe rekruten - net zoveel als dit jaar. Maar dat cijfer is volgens Thys onrealistisch: "Dan telt hij ook interne promoties mee. In werkelijkheid kwamen er tot eind september maar 700 rekruten bij."

Bovendien heb je niets aan extra agenten op straat als die niet daadkrachtig kunnen ingrijpen. "We weten al jaren: Zwarte Vijvers en de Piersstraat, daar moet je gegarandeerd tussenkomen. Toch vraagt niemand aan de agenten op het terrein wat er beter kan", zegt de politieman. "Waarom geldt er nooit een samenscholingsverbod aan Zwarte Vijvers? En sluit de openbare vuilnisbakken eens af en haal het huisvuil van straat. Dan steken ze dat al niet in brand." Ook politievakbond VSOA ziet daar het voornaamste probleem: "Je moet bestuurlijk zorgen dat politie harder kan optreden en justitie kan vervolgen."

Druk verhoogd

Volgens onze politiebron voelde de politiek lang te weinig urgentie om het vandalisme aan te pakken. "Pas nu de media er aandacht aan geven, groeit het besef dat dit niet kan. Ik merk dat de angst en frustratie bij de buurtbewoners toeneemt. Dat verhoogt de druk op de politiek, want nu is het niet meer enkel de politie die klaagt."

Vervangburgemeester Abdellah Achaoui was niet bereikbaar. (SRB)

Bekijk ook: